1-oz-Goldmünze Australian Wedge-Tailed Eagle in Hochrelief und PP

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber.Seit Januar 2014 ist außerdem die Münze des australischen Wedge-Tailed Eagle in Gold und Silber erhältlich. Ab dem 1. Februar 2019 bietet die Prägestätte auch die "Australian Wedge-Tailed Eagle" in einer Goldvariante mit einem Feingewicht von 1 Unze und Polierter Platte an.Dieses Jahr ist auf der Motivseite ein Keilschwanzadler im Flug abgebildet, die Flügel zur vollen Spannweite ausgebreitet. Im Hintergrund sind stilisierte Sonnenstrahlen zu erkennen. Des Weiteren befinden sich am unteren Münzrand die Jahreszahl, das Feingewicht, die Feinheit und das Prägezeichen der Perth Mint "P".Auf der Münzkehrseite befindet sich ein von Jody Clark angefertigtes Porträt von Königin Elisabeth II. sowie der Nennwert von 100 Dollar.Die Goldmünze mit einem Gewicht von 1 Unze in Proof-Qualität ist auf eine Stückzahl von 500 limitiert. Die Lieferung erfolgt in einer ansprechenden Holzkassette mit beiliegendem Echtheitszertifikat.© Redaktion GoldSeiten.de