2-kg-schwere Silbermünze Australian Kangaroo im Hochrelief

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber.Ab dem 1. Februar 2019 gibt die Prägestätte zudem eine neue Auflage der "Australian Kangaroo" in Silber heraus. Die Silbermünze ist zwei Kilogramm schwer und so bearbeitet, dass sie antik aussieht.In diesem Jahr ist auf der Motivseite der Münze ein Känguru abgebildet, das über die australische Landschaft hüpft. Auf einem Stein im Vordergrund sitzt eine Eidechse. Außerdem befindet sich dort das Prägezeichen der Perth Mint "P", die Jahreszahl 2019, das Gewicht und die Feinheitsangabe. Die Kehrseite der Münze zeigt ein von Jody Clark angefertigtes Porträt von Königin Elizabeth II. und den Nennwert 60 Dollar.Die Silbermünze mit einem Gewicht von zwei Kilogramm ist auf 200 Stück limitiert. Die Lieferung erfolgt in einer Holzschatulle mit nummeriertem Echtheitszertifikat.© Redaktion GoldSeiten.de