USA: Fördermenge der Goldminen im Oktober 2018

In dieser Woche gab das geologische Institut der Vereinigten Staaten US Geological Survey ( USGS ) die neusten Zahlen zu den Produktionsdaten der US-amerikanischen Goldminen für den Oktober 2018 bekannt.Diesen Daten zufolge produzierte man im zehnten Monat des Jahres 18.300 Kilogramm Gold. Das entspricht einem Anstieg von 5% verglichen zur Septemberfördermenge und stellt einen Rückgang von 4% im Vergleich zum vorjährigen Oktober dar.Die am Tag durchschnittlich produzierte Menge belief sich im Oktober 2018 auf 591 Kilogramm Gold. Im September dieses Jahres hatte man nur 581 Kilogramm des Metalls gefördert. Im bisherigen Jahr 2018 produzierte man insgesamt 570 Kilogramm Gold.Der durchschnittliche von Engelhard Industries realisierte Goldpreis im Oktober betrug 1.213,69 Dollar je Unze; das stellt den erstmaligen Preisanstieg seit April dieses Jahres dar.© Redaktion GoldSeiten.de