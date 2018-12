Ronald Stöferle auf der Metallwoche zu China, Gold, Minen, Aktien und Cryptos

China: Wie war die Goldkonferenz in Shanghai?

China und die Goldreserven: Was hört man im Land?

China - USA - USA - China: Der Handelsstreit

De-Dollarization: Was gibt es hier Neues?

China und das Sozialkredit-System: Alles ganz prima..?!

Der "In Gold We Trust" - Report: 2019 neben Englisch und Deutsch auch in Mandarin

Gold: War denn nun "unten" unten?

Silber: Noch mit quietschender Handbremse unterwegs

Minen: Darf man darüber überhaupt noch reden?

Inflation, Deflation oder Disinflation: Wo steht das Incrementum Signal aktuell?

Welche "Hürde" muss der Goldpreis überwinden?

BitCoin &Co. nach dem Crash: Risiko oder Chance?

Wer kennt sie nicht die Filme mit Terence Hill und Bud Spencer. Letzterer war bei seinen Prügelszenen berüchtigt für seinen "Double Whammy", seinen Doppel(Hammer)schlag, der jeden Gegner gnadenlos auf die Bretter schickte. Übertragen auf die Finanzmärkte wäre ein solcher Double Whammy, wenn Aktien und Anleihen gleichzeitig kräftig einen "auf die Mütze" kriegen und auf Talfahrt gehen würden.Unser heutiger Gast kommt geradewegs zurück aus China, wo er in Shanghai einer 2-tägigen Goldkonferenz beiwohnte. Er erzählt uns von seinen Eindrücken dort, aber auch von seiner Einschätzung zur weiteren Enwicklung der Edelmetall- Aktien- und Finanzmärkte.Im weiteren Verlauf wenden wir uns der Frage zu: Warum bringt die Incrementum AG nach dem brutalen Crash von BitCoin & Co. in diesem Jahr einen Cryptofunds an den Markt? Sehen die Profis hier etwa wieder mehr Chancen, als Risiken ...?Zugeschaltet ist uns der Mitherausgeber des In Gold We Trust-Report Ronald Stöferle von der Incrementum AG in Liechtenstein.Das Interview erschien zuerst in zwei Teilen auf der Metallwoche.de am 14. + 18. Dezember 2018. Internetauftritt der Incrementum AG: www.incrementum.li © Michael der "Düsseldorfer"TV-Moderator auf n-tv, www.frank-meyer.tv