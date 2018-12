Hochschild noch immer im Seitwärtsmodus

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das britische Minenunternehmen Hochschild Mining plc. versuchte sich zu Monatsbeginn am Ausbruch aus dem seit Sommer 2017 etablierten Abwärtstrend. Von dem Hoch bei 175,10 Pence verabschiedete sich die Aktie jedoch bereits wieder und so tendieren die Notierungen seit nunmehr drei Monaten seitwärts. Kurse über 175,10 Pence versprechen jedoch kurzfristiges Potenzial bis 220,00 Pence, bevor darüber die runde Marke von 300,00 Pence auf die Agenda rücken könnte.Im Bereich von 135,00 Pence verläuft eine stabile Unterstützung, welche grundsätzlich vor einer Korrekturausdehnung schützen sollte. Unterhalb davon müsste man hingegen mit weitere Rücksetzer bis zur runden Marke von 100,00 Pence rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.