Total gibt iranisches Gasfeld auf

Der französische Mineralölkonzern Total zieht sich aus dem iranischen Gasfeld South Pars zurück und übergibt seine Anteile an die chinesische CNPC.Damit zieht sich die französische Mineralölgesellschaft aus der Exploration und anschließenden Ausbeutung des größten Erdgasvorkommens am Persischen Golf, dem iranischen South Pars Ölfeld an der Grenze zu Katar, zurück.Mit dem Rückzug der Franzosen verlieren diese nicht nur eines ihrer wichtigsten Projekte, sondern brechen vor dem US-Sanktionsdruck zusammen.Obwohl Europas Kommissare sowie vereinzelte Machthaber der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union Lippenbekenntnisse von sich gaben, europäische Firmen vor den (völkerrechtswidrigen) Sanktionen der USA schützen zu wollen, riskieren die Konzerne trotzdem keine Auseinandersetzung mit der Weltmacht.Ihnen ist nämlich bewußt, daß Europas Funktionäre sie vor der US-Justiz nicht schützen können und deshalb dies auch gar nicht erst versuchen werden.Zum einen sind nämlich Brüssels Machthaber zu sehr mit dem Erhalt ihrer eigenen Positionen, der Ausplünderung und Unterdrückung Deutschlands sowie der Verteilung des deutschen Wohlstandes auf Freunde und Bekannte beschäftigt, daß sie weder Interesse noch Muße dafür zu haben scheinen, die europäische Wirtschaft vor ungerechten Bedrohungen zu schützen.Zum anderen können Europas Funktionäre gar keinen wirksamen Schutz bereitstellen, weil sie gegen die Dominanz der USA weder Rezepte noch den Mut zu einer Auseinandersetzung haben.Nun zeigt sich auch, daß die politisch "verordnete" Abkapselung von Russland, die widersinnigen Sticheleien diplomatischen Attacken und unterwürfigen US-Auftragsaggressionen gegen Russland nicht nur dumm und schädlich waren, sondern auch katastrophale Folgen haben.Europas Wirtschaft ist nämlich nun an eine ihr als Konkurrenz feindlich gesonnene US-Wirtschaft gebunden und hat auf den Zukunftsmärkten so viel Vertrauen ohne jegliche Gegenleistung verspielt, daß diese nun von den Wettbewerbern aus China, Russland etc. übernommen werden.Es zeigt sich schon jetzt, daß sich die europäischen Funktionäre mit dem politisch gewollten Selbstzerstörungskurs Europas international lächerlich gemacht haben und den über Jahrtausende aufgebauten Wohlstand Europas durch Dummheit oder kriminellen Verrat aufs Spiel setzen.Insgeheim dürften die Briten noch feiern, daß sie diesem europäischen Selbstmord vielleicht außerhalb der EU werden entgehen können.© Vertrauliche MitteilungenAuszug aus Vertrauliche Mitteilungen - aus Politik, Wirtschaft und Geldanlage, Nr. 4318