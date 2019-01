US-Regierung will chinesisches Unternehmen Huawei in Deutschland beschränken lassen

Die US-Regierung verlangt von Deutschland, Italien und Japan, daß ihre Telekommunikationsunternehmen keine Produkte des chinesischen Technologiekonzerns Huawei mehr verbauen sollen.Hintergrund dieses Vorstoßes sind unter anderem die geplanten Milliardeninvestitionen in die sogenannte 5G-Technologie, mit der die Datenübertragung im Mobilfunk stark beschleunigt werden soll.Seit geraumer Zeit hat sich der chinesische Technologiekonzern nämlich genau auf die Produktion der dafür erforderlichen Datentransfergeräte als Lohnunternehmen europäischer und US-Firmen spezialisiert.Die dafür notwendige Technologie lieferten die Auftraggeber zunächst bereitwillig und sie wundern sich nun, daß Huawei diese anschließend weiterentwickelte und jetzt als starker Konkurrent auftritt.Weil aber in erster Linie amerikanische Konzerne von den anstehenden deutschen Milliardeninvestitionen profitieren wollen, weil die US-Regierung zudem jederzeit das deutsche Mobilfunknetz nach amerikanischen Gesetzen abschalten und ausspionieren können und damit die Kontrolle darüber erlangen möchte, soll der chinesische Konkurrent politisch ausgeschlossen werden.Angesichts dieser Bedeutung ist es ebenfalls verständlich, daß auch China versucht, zunächst die Technologie zu liefern und anschließend entsprechende Abhängigkeiten zu schaffen.Es läge nun an der deutschen Politik, dieser absehbaren Entwicklung entgegenzusteuern. Doch die dazu erforderlichen Aktivitäten sind nicht einmal ansatzweise zu erkennen.© Vertrauliche MitteilungenAuszug aus Vertrauliche Mitteilungen - aus Politik, Wirtschaft und Geldanlage, Nr. 4318