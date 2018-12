Sibanye-Stillwater: Nießbrauchsrecht an Wertpapieren

Johannesburg, 27. Dezember 2018 - Gemäß Sektion 122(3)(b) des Aktiengesetzes Nr. 71 aus dem Jahr 2008 und Sektion 3.83(b) der Kotierungsvoraussetzungen der JSE Limited werden die Aktionäre hiermit benachrichtigt, dass das Unternehmen eine offizielle Mitteilung erhalten hat, dass Van Eck Associates Corporation (Van Eck) die American Depositary Receipts* (ADRs) des Unternehmens veräußert hat. Folglich reduzierte sich Van Ecks Besitz an den gesamten ausgegebenen Stammaktien des Unternehmens von 9,12 % auf 4,97 %.*Aktienzertifikate, die von Banken in den USA ausgegeben werden und Aktien ausländischer Gesellschaften verbriefen.Infolge des Wachstums des Konzerns im Sektor der Platinum Group Metals (PGMs, Metalle aus der Platingruppe) und der derzeitigen hohen PGM-Preise haben sich die Einnahmen aus den Goldbetrieben der Sibanye-Stillwater auf weniger als 40 % ihrer Gesamteinnahmen reduziert. Dies führte dazu, dass während der jüngsten vierteljährlichen Überprüfung das Unternehmen aus dem NYSE ARCA Gold Miners Index, der Maßstab für den Van Eck ETF Fonds, ausgeschlossen wurde.Gemäß den Konditionen von Sektion 122 des Aktiengesetzes wird die verlangte Ankündigung dem Übernahmeregulierungsausschuss vorgelegt.E-Mail: ir@sibanyestillwater.comJames WellstedHead of Investor Relations+27 (0)83 453 4014In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chSponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary LimitedZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, gemäß den Safe Harbour-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können anhand von Begriffen wie, anvisieren, werden, vorhersagen, erwarten, möglicherweise, beabsichtigen, schätzen, vorhersehen, können und ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden, die zukünftige Ereignisse oder Trends prognostizieren oder darauf hinweisen oder die keine Aussagen über historische Tatsachen darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind, im Allgemeinen außerhalb des Einflussbereichs Sibanye-Stillwater liegen und dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse von Sibanye-Stillwater erheblich von den historischen oder zukünftigen Ergebnissen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Diese vorausschauenden Aussagen sind nur an dem Datum gültig, an dem sie gemacht wurden. Sibanye-Stillwater ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Änderungen seiner Erwartungen zu aktualisieren außer durch entsprechende Rechtsvorschriften.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!