Sonoro Metals Corp.: Kündigung Vertrag über Option zum Erwerb des Hilltop-Projekts

VANCOUVER, 28. Dezember 2018 - Sonoro Metals Corp. (TSXV: SMO; OTCQB: SMOFF; FRA: 23SP) ("Sonoro") gibt die Kündigung des Vertrags mit Northern Empire Resources Corp. über das Gold-Projekt Hilltop in Alaska bekannt. Gegenstand des Vertrags ist ein Joint Venture und die Option auf den Erwerb von Liegenschaften. Sonora hatte im Zusammenhang mit dem Hilltop-Projekt keine Ausgaben im Jahr 2018. Der Vertrag wurde am 27. Dezember 2018 gekündigt."Unser Board of Directors hat entschieden, dass es im besten Interesse der Aktionäre von Sonoro ist, wenn sich das Unternehmen auf die Exploration seiner Gold- und Silber-Projekte im mexikanischen Gliedstaat Sonora konzentriert" sagte Kenneth MacLeod, President und CEO von Sonoro. "Die laufenden Bohrungen im Umfang von 10.000 Bohrmetern auf dem Gold-Projekt Cerro Caliche im Bergbau-Distrikt Cucurpe werden bis in das erste Quartal 2019 andauert. Die Exploration auf dem nahe gelegenen Gold- und Silber-Projekt San Marcial werden voraussichtlich im Jahr 2019 die Phase der Bohrungen erreichen. San Marcial befindet sich 30 km westlich von Cerro Caliche."Sonoro Metals Corp. ist ein Explorations- und Entwicklungs-Unternehmen mit zwei Edelmetall-Projekten im mexikanischen Staat Sonora. Das qualifizierte Explorationsteam von Sonoro in Mexiko wird von dem in Hermosillo ansässigen Geologen Melvin Herdrick geleitet. Er besitzt 45 Jahre Bergwerkserfahrung, davon 10 Jahre als Chef-Geologe bei Phelps Dodge in Mexiko und 7 Jahre als Vice President der Exploration bei Pediment Gold in Mexiko bis zur Übernahme durch Argonaut Gold im Jahr 2011. Chef-Geologe und Qualifizierte Person von Sonoro ist Stephen Kenwood, der über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Mineral-Exploration und -Erschließung verfügt.Im Auftrag des Board von Sonoro Metals Corp."Kenneth MacLeod"President u. CEOTel. (604) 632-1764info@sonorometals.comIm deutschsprachigen RaumAXINO GmbHFleischmannstraße 15, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.