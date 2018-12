Goldpreis setzt Aufwärtstrend fort und nähert sich der 61,8% Fibonacci Korrektur

Goldpreis setzt Aufwärtstrend fort

Der abgebildete Wochenchart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Mitte 2015 bei einem letzten Kurs von 1.283,4 $.Ausgehend von dem im August erreichten Jahrestief bei 1.167,1 $ liegt im Wochenchart ein etablierter Aufwärtstrend vor, der durch steigende Tiefpunkte und steigende Hochpunkte charakterisiert ist. Der Goldpreis hat den aufwärts gerichteten Trendkanal (im Chart grün eingezeichnet) nach oben verlassen und zeigt deutliche Aufwärtsdynamik. Im Wochenverlauf hat sich eine positive Trendkerze entwickelt, wobei der Wochenschlusskurs nahe am Wochenhoch liegt. Grundsätzlich kann von weiter steigenden Kursen ausgegangen werden.Im Verlauf der Woche wurde die wichtige 50% Fibonacci Korrektur (bezogen auf den Kursrückgang vom Jahreshoch bei 1.369,4 zum Jahrestief bei 1.167,1) bei 1.268,3 überschritten. Das nächste Kursziel sollte jetzt die 61,8% Fibonacci Korrektur bei 1.283,4 sein, die im Chart eingezeichnet ist.Aus Sicht des Wochenchart liegt ein etablierter Aufwärtstrend vor, wodurch die Wahrscheinlichkeit für einen steigenden Goldpreis weiterhin bei ca. 60% liegt. Es könnte weiteres Aufwärtspotential bis zur im Chart rot eingezeichneten langfristigen diagonalen Widerstandslinie im Bereich von 1.300 $ bestehen.Erst ein Kursrückgang unter das Tief der letzten drei Wochen bei 1.236,5 würde das positive Chartbild auf neutral drehen.© Karsten Kagels