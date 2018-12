Abcourt Complete un Placement Prive de 838 487$ en Actions Accreditives et Unites Ordinaires

ROUYN-NORANDA, CANADA / TheNewswire / le 31 decembre 2018 - Mines Abcourt inc. (<< Abcourt >> ou la << Societe >>) (Bourse de croissance TSX : ABI, Berlin et Frankfort) annonce qu'elle a complete un placement prive sans l'entremise d'un courtier d'un nombre de 10 264 100 actions ordinaires dites accreditives a un prix de 0,07 $ l'action accreditive, pour un produit de souscription brut de 718 487 $ ainsi que d'un nombre de 200 unites a un prix de 600 $ l'unite, pour un produit de souscription brut de 120 000 $. Chaque unite se compose de 10 000 actions ordinaires de la Societe offertes au prix de 0,06 $ l'action ordinaire et de 5 000 bons de souscription, un bon et 0,10 $ etant requis pour l'acquisition d'une action ordinaire de la Societe jusqu'au plus tard le 31 decembre 2020 (le << placement prive >>).

Ainsi, le placement prive clos aujourd'hui consiste en la vente de 10 264 100 actions accreditives, de 2 000 000 actions ordinaires et de 1 000 000 bons de souscription. Ceci represente un produit de souscription total de 838 487 $, dont 718 487 $ devront etre engages par la Societe en depenses d'exploration sur des proprietes minieres d'exploration situees dans la province de Quebec.

Dans le cadre du placement prive, des frais d'intermediation de 26 238,75 $ seront verses a un intermediaire sans lien de dependance avec la Societe a l'egard d'une partie des souscriptions. De plus, la Societe emettra 380 768 bons de souscription d'intermediaire non transferables, chaque bon et 0,10 $ etant requis pour l'acquisition d'une action ordinaire d'Abcourt jusqu'au plus tard le 31 decembre 2019.

Certaines personnes apparentees a la Societe ont participe au placement prive, soit :

-Renaud Hinse, administrateur et chef de la direction d'Abcourt, a souscrit 2 unites (representant 20 000 actions ordinaires et 10 000 bons de souscription) et 483 000 actions accreditives. De plus, Decochib inc., une societe privee controlee par Renaud Hinse, a souscrit 930 000 actions accreditives; et

-Nicole Veilleux, administrateur, a souscrit 3 unites (representant 30 000 actions ordinaires et 15 000 bons de souscription) et 100 000 actions accreditives; et

-Daniel Adam, administrateur, a souscrit 4 unites (representant 40 000 actions ordinaires et 20 000 bons de souscription) et 108 600 actions accreditives.

Le placement prive aupres de ces personnes constitue une "operation avec des personnes apparentees" aux termes du Reglement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'operations particulieres ("Reglement 61-101"). Lors de l'approbation du placement prive, le conseil d'administration de la Societe a determine que les souscriptions des personnes apparentees etaient dispensees des exigences d'evaluation officielle et d'approbation des porteurs minoritaires prevues au Reglement 61-101 sur la base que la juste valeur marchande de ces souscriptions n'excede pas 25 % de la capitalisation boursiere d'Abcourt, en conformite avec les articles 5.5 et 5.7 du Reglement 61-101.

Tous les titres de la Societe emis en vertu du placement prive sont assujettis a une periode de restriction de vente de quatre mois et un jour, se terminant le 1er mai 2019. Le placement prive est conditionnel a l'obtention de l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

A PROPOS DE MINES ABCOURT INC.

Mines Abcourt Inc. est un producteur d'or et une societe canadienne d'exploration avec des proprietes strategiquement situees dans le nord-ouest du Quebec, au Canada. La propriete Elder contient des ressources en or (2018) et a fait l'objet d'une etude PEA positive en 2012. Abcourt se concentre presentement sur l'exploitation de la mine Elder.

La propriete Abcourt-Barvue a des ressources en argent et en zinc (2014). Une etude de faisabilite a ete completee par Roche et Genivar en 2007 et une mise a jour est en cours.

En 2016, Abcourt a fait l'acquisition de la mine Geant Dormant, qui se trouve a mi-chemin entre Amos et Matagami, en Abitibi, Quebec, dans le territoire couvert par le plan nord du gouvernement du Quebec. La mine Geant Dormant possede une usine pouvant traiter 700 a 750 tonnes par jour. Une evaluation des ressources minerales, selon le reglement NI 43-101, a ete deposee sur Sedar dernierement.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt inc. (TSXV : ABI), veuillez consulter notre site web www.abcourt.com et le site Sedar www.sedar.com.

Pour de plus amples informations :

Renaud Hinse, President et CEO T : 819 768-2857 450 446-5511 F : 819 768-5475 450 446-3550 Courriel: rhinse@abcourt.com Dany Cenac Robert, Relations avec les investisseurs Reseau ProMarket Inc., T: (514) 722-2276 x456 Dany.Cenac-Robert@ReseauProMarket.com

