Altiplano Metals Inc. setzt auf nachhaltige Betriebstätigkeit in Chile

EDMONTON, 31. Dezember 2018 - Altiplano Metals Inc. (TSXV: APN) (OTCQB: ALTPF) (WKN: A2JNFG) (Altiplano oder das Unternehmen) freut sich, über die Betriebsergebnisse mit positivem Cashflow für den dritten und vierten Monat eines sechsmonatigen Explorationsplans für die historische Kupfer-Gold-Mine Farellon in der Nähe von La Serena in Chile zu berichten, mit dem die Umsetzbarkeit der betrieblichen Abläufe überprüft werden soll.CEO John Williamson erklärte: Das Unternehmen wendet im Zuge dieser Phase der Massenprobenahmen, die bis Januar 2019 dauern soll, Verfahren zur Gehaltskontrolle und selektiven Gewinnung an. Unser Team in Chile hat sich erfolgreich auf das aktuelle Niveau der geringen Kupferpreise eingestellt und deutliche Verbesserungen in allen Bereichen vorgenommen. Im Oktober haben wir uns in Zusammenarbeit mit den lokalen Vertragspartnern auf Kupfer-Gold-Material mit höheren Gehalten konzentriert und die variablen Kosten reduziert. Seit Mitte November haben wir die Förderleistung erhöht und die Ausbeuten optimiert. Wir haben einige Verbesserungen in puncto Ausrüstung und Infrastruktur für die Zukunft identifiziert, die die Kapazität und Effizienz erhöhen könnten, um die Kosten bei gleichbleibendem Gehalt weiter zu senken. Wir haben es geschafft, im vorherrschenden niedrigen Kupferpreisumfeld mit unseren bestehenden Ressourcen Betriebsergebnisse mit einem positiven Cashflow zu erzielen und werden uns in den kommenden Monaten um Beständigkeit und Nachhaltigkeit bemühen. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um von steigenden Metallpreisen im Jahr 2019 zu profitieren.Zwischen dem 8. Oktober und 13. Dezember erzielte man bei der Förderung von 6.463 Tonnen mineralisiertem Material einen Durchschnittsgehalt von 1,65 % Kupfer. Die Ergebnisse von Ende Oktober und November (siehe Abbildungen 1 und 2 unten) zeigen einen starken Anstieg der geförderten Tonnen mineralisierten Materials und erreichten im Schnitt 3.770 Tonnen pro Monat und Gehalte von bis zu 2,16 % Cu (14. November). Die geplante Förderleistung wird seit dem 26. November überschritten. Die Lieferung von Material für die Vertragsverarbeitung lag beständig bei rund 3.000 Tonnen pro Monat (die Höchstkapazität der Verarbeitungsanlage). Das Unternehmen sondiert derzeit mehrere Möglichkeiten zur Verarbeitung von Material im Umfang von mehr als 3.000 Tonnen pro Monat, einschließlich Partnerschaften mit bestehenden Verarbeitungsanlagen.Wie in Abbildung 1 unten dargestellt, wird der Durchschnittsgehalt in verschiedenen Phasen während der Extraktions- und Verarbeitungsprogramme berechnet. Der erwartete Gehalt wird am Minenstandort mithilfe von Splitterprobenahmen des Erzgangmaterials in den verschiedenen historischen Abbau- und Explorationsstrecken geschätzt. Der von Tesoro Laboratory gemessene Gehalt wird in der Verarbeitungsanlage mittels Probenahme am Förderband alle 60 Minuten ermittelt. Der durchschnittliche metallurgische Gehalt wird vom Team in Chile unter Anwendung der verarbeiteten Gesamttonnen sowie der Gesamttonnage und des endgültigen Gehalts des produzierten Konzentrats berechnet. Die abnehmende Abweichung dieser Gehaltsmessungen zeigt, dass das Team seine Verfahren zur Optimierung der Extraktion, Mischung, Gewinnung und des Erlöses weiter verfeinert.Das anhaltende sechsmonatige Massenprobenahmeprogramm in der historischen Kupfer-Gold-Mine Farellon in der Nähe von La Serena (Chile) wird voraussichtlich im Januar 2019 abgeschlossen. Das Unternehmen hat noch keine Produktionsentscheidung getroffen.Abbildung 1https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45546/APN - 31 December 2018 News Release_DEPrcom.001.pngAbbildung 2https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45546/APN - 31 December 2018 News Release_DEPrcom.002.png Altiplano Metals Inc. (APN: TSXV) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf die Evaluierung und den Erwerb von Projekten mit großem Ausbaupotenzial - von der Entdeckung bis hin zum Endstadium der Produktion - in Kanada und auch anderen Ländern spezialisiert ist. Die Unternehmensführung hat bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie Chancen nutzen, Herausforderungen erfolgreich bewältigen und Wertschöpfung für das Unternehmen generieren kann. 