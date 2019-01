Agnico Eagle - Die Kursziele für 2019

Das kanadische Minenunternehmen Agnico Eagle Mines Ltd. aus dem HUI-Index hat sich im zurückliegenden Börsenjahr 2018 weitestgehend marktkonform entwickelt. Zum Jahresende gelang der Aktie noch ein kleiner Endspurt, mit dem der Vergleichsindex um ein paar Prozentpunkte geschlagen werden konnte. Ob sich 2019 der Performance-Abstand weiter vergrößern kann?Die letzte Einschätzung "Agnico Eagle Mines - Der Grundstein ist gelegt!" vom 20. April 2018 war vom Timing her sehr bescheiden. Statt eines finalen Korrekturtiefs, lief von März bis Juli lediglich eine schnellenBärenmarktrally, aus der der Aktienkurs bis Anfang September wieder auf fast 32 USD in sich zusammenfiel. Seitdem läuft erneut eine stärkere Aufwärtsbewegung, die nun im nächsten Anlauf eine mittel- und langfristige Trendwende einläuten könnte.Kann sich die Aktie Anfang 2019 über 42 USD und damit über dem markanten Abwärtstrend seit August 2016 stabilisieren, kann es ab diesem Zeitpunkt recht schnell gehen. Im Schlepptau von Gold Silber und des HUI-Index, die auf eine Beendigung der WXY-Korrektur hindeuten, sind im Laufe des Jahres ca. 50 USD bis hin zu ca. 57 USD möglich, die der Widerstandslinie seit dem Jahr 2013 entsprechen. Geht Agnico auch hier drüber, könnte der Wert erstmals seit dem Jahre 2011 wieder über 70 USD notieren.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.