Frühindikatoren des Goldes sehen besser aus

Auch wenn ich noch nicht vollständig auf den Bullenzug aufgesprungen bin (der vor kurzem an Fahrt aufgenommen hat), kann ich die positiven fundamentalen und technischen Entwicklungen der Edelmetalle nicht ignorieren.Auf Seiten der Fundamentaldaten preist der Markt essentiell keinerlei Zinserhöhungen für 2019 ein und erwartet den Beginn von Zinskürzungen im Jahr 2020. Für Gold stellt das eine massive Verbesserung verglichen zu den vorherigen Monaten dar.Hinsichtlich der technischen Daten ist zu sagen, dass sowohl positive als auch negative vorhanden sind. (Aber vor einigen Monaten gab es keine wirklich positiven Daten). Lassen Sie mich mit der positiven Seite beginnen.Bevor Gold einen Bullenmarkt beginnt, gewinnt es üblicherweise gegenüber ausländischen Währungen und dem Aktienmarkt an Stärke. Überprüfen Sie die Charts von 1999 bis 2001 und 2008 bis 2009.Aktuell schloss Gold gegenüber ausländischen Währungen bei einem 20-Monatshoch. Ein 20-Monatshoch auf wöchentlicher sowie monatlicher Basis. Währenddessen ist das Verhältnis zwischen Gold und dem S&P 500 über den Schlüsselwiderstand in die Höhe geschnellt; zum ersten Mal seit 2016.Wenn das Verhältnis zwischen Gold und ausländischen Währungen sein Hoch von 2016 und das Verhältnis zwischen Gold und dem S&P 500 seine Spitzen von 2017 übertreffen kann, dann werden wir definitiv im Bullenmarktmodus sein.Wenden wir uns den Goldaktien zu; hier sehen wir eine definitiv positive aber auch eine negative Entwicklung.Beachten Sie, dass das Verhältnis zwischen GDX und dem Aktienmarkt, anders als 2015, aus seinem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt ausgebrochen ist. Doch die Advance-Decline-Linie zeigt weiterhin eine negative Abweichung.Im Jahr 2015 stieg der GDX dreimal auf seinen 200-tägigen gleitenden Durchschnitt, doch jedes Mal lag eine negative Abweichung der Advance-Decline-Linie vor. Diese Linie gewann im November 2016 an Stärke; zwei Monate später explodierte der Sektor.Während wir uns 2019 nähern, wird Gold in einer starken Widerstandsspanne (1.260 Dollar bis 1.300 Dollar) gehandelt; die Goldaktien (GDX, GDXJ) kämpfen währenddessen mit ihren Widerständen bei ihren jeweiligen gleitenden Durchschnitten. Zeitgleich ist der überverkaufte Aktienmarkt bereit für ein positives erstes Quartal.Zwei Dinge, die einen Edelmetallbullenmarkt bestätigen könnten, sind eine starke Verbesserung der Advance-Decline-Linie des GDX und die Möglichkeit, dass der Markt 2019 keinerlei Zinserhöhung einpreist und stattdessen mögliche Zinsverminderungen für 2019 einplant.Zusätzlich wäre es ein bullisches Signal, wenn sich Gold und Goldaktien in diesen Verhältnis-Charts über ihren Unterstützungslinien bei ihren gleitenden Durchschnitten halten könnten, selbst wenn sich der Aktienmarkt im ersten Quartal gut entwickelt. Das würde andeuten, dass die Umschichtung von Aktien zu Gold an Fahrt aufgenommen hat und ein Bullenmarkt angebrochen ist.Es wird jedoch noch genügend Zeit geben, in preisgünstige Juniors zu investieren, die ihren Wert verdreifachen oder vervierfachen werden, sobald die Zeit angebrochen ist. Beachten Sie, dass viele Juniors mehrere Monate nach den Tiefs im Januar 2016 und Oktober 2008 deutliche Entwicklungen gezeigt haben.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 28. Dezember 2018 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.