Russische Gold- und Devisenreserven in der 51. Kalenderwoche 2018

Vor kurzem veröffentliche die Zentralbank der russischen Föderation den Wert ihrer Gold- und Devisenreserven in US-Dollar per 21.Dezember 2018. Aus den Daten geht hervor, dass man in der 51. Kalenderwoche eine leichte Zunahme verzeichnet hatte.Per 21. Dezember betrugen die internationalen Währungsreserven somit 466,0 Milliarden US-Dollar. Verglichen zum 14. Dezember nahmen diese demnach um 1,1 Milliarden Dollar zu; in der 50. Kalenderwoche hatte sich der Wert der Reserven auf insgesamt 464,9 Milliarden Dollar belaufen.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de