US Mint - Absatzzahlen "American Gold Eagle" im Dezember und Gesamtjahr 2018

Die amerikanische Prägestätte U.S. Mint gab vor kurzem die Absatzzahlen der weltweit beliebten Anlagemünze " American Gold Eagle " für den Monat Dezember bekannt sowie die endgültigen Verkaufszahlen für das Gesamtjahr 2018. Aus diesen Daten geht hervor, dass verglichen zum Vormonat ein starkes Minus verzeichnet wurde.Somit war die U.S. Mint in der Lage im Dezember Goldmünzen mit einem Gesamtgewicht von 3.000 Unzen zu verkaufen; 17.500 Unzen weniger als noch im November. Die Anzahl der verkauften Gold Eagles ging hingegen von 42.000 auf 3.000 Stück zurück.Im Dezember wurden insgesamt 3.000 Münzen zu je 1 Unze verkauft, 13.000 weniger als noch im November.Insgesamt verkaufte die US-amerikanische Prägestätte im Jahr 2018 245.500 Unzen oder 515.000 Gold Eagles. Damit nahm die Anzahl der verkauften Unzen verglichen zu 2017 um 57.000 Unzen ab; insgesamt wurden im Vorjahr 724.500 American Gold Eagles verkauft.© Redaktion GoldSeiten.de