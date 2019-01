Kupfer zu "Gold"?

Chinesischen Wissenschaftler ist es gelungen, Kupfer dazu zu bringen, sich auf molekularer Ebene wie Gold zu verhalten, berichtet Kitco News . Das könnte deutliche Auswirkungen darauf haben, wie das Edelmetall in der Industrie verwendet wird, hieß es in einer neuen Forschungsarbeit.Das Forschungsteam bearbeitete Kupferatome mit Argongas, wobei das Metall in winzige Sandkörner verwandelt wurde, die ein Tausendstel so groß waren wie ein Bakterium, das sich ähnlich wie Goldpartikel verhält. Die Kupfernanopartikel hätten sich extrem ähnlich zu Gold oder Silber verhalten, so die chinesischen Wissenschaftler. Die Ergebnisse würden somit beweisen, dass sich Kupfer nach Verarbeitung auch von einem "Huhn" zu einem "Phönix" entwickeln kann.Wichtig ist jedoch, dass das Experiment der Wissenschaftler Kupfer nicht zu Gold verwandelt hat; hierbei wurde nur das Verhalten des Metalls verändert, nicht dessen Bestandteile. "Es ist wie ein Krieger mit goldener Rüstung auf dem Schlachtfeld: dazu in der Lage, jedem feindlichen Angriff zu widerstehen", so Professor Sun Jian.© Redaktion GoldSeiten.de