CellCube Energy Storage verschiebt Stichtag für die Ausgliederung von V23 Resource

Toronto, 2. Januar 2019 - CellCube Energy Storage Systems Inc. (CellCube oder das Unternehmen) (CSE CUBE) (OTCQB CECBF) (Frankfurt 01X, WKN A2JMGP) freut sich, über den aktuellen Stand der Ausgliederung seiner Vanadiumprojekte in die V23 Resource Corp. (V23 Resource) und der Dividendenausschüttung an seine Aktionäre zu informieren.Der neue Stichtag für die Ausgliederung seiner zu 100 Prozent unternehmenseigenen Vanadiumprojekte Bisoni Mackay und Bisoni Rio in das neu gegründete Unternehmen V23 Resource (siehe Pressemeldungen vom 28. Juni 2018, 11. Oktober 2018 und 29. November 2018) ist der 5. Februar 2019Eingetragene CellCube-Aktionäre, die zum 5. Februar 2019 im Besitz von Stammaktien des Unternehmens sind, haben nach Abschluss der Ausgliederung Anspruch auf eine Stammaktie von V23 Resources für jede zwei Stammaktien von CellCube, die sich in ihrem Besitz befinden. CellCube beabsichtigt, 19,9 Prozent der Anteile an V23 Resource sowie bestimmte Abnahmerechte für sich zu beanspruchen.CellCube hat eine nicht verbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent, die LOI) mit Regency Gold Corp., einem an der TSX Venture Exchange notierten Unternehmen (TSXV RAU.H.X) (siehe Pressemeldung vom 13. Dezember 2018), hinsichtlich eines Unternehmenszusammenschlusses unterzeichnet, wodurch V23 Resource eine Börsennotierung erlangen würde.Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es im besten Interesse der Aktionäre ist, den Stichtag auf ein Datum zu verschieben, an dem die beiden Unternehmen die definitive Vereinbarung abgeschlossen werden haben, was Ende Januar der Fall sein soll, sagt Mike Neylan, CEO von CellCube. V23 Resource Corp. ist ein Vanadiumexplorationsunternehmen, das sich vollständig im Besitz von CellCube befindet und über zwei Vanadiumkonzessionsgebiete in Nye County (Nevada) verfügt. Die Konzessionsgebiete Bisoni McKay und Bisoni-Rio sind bedeutende reine Vanadiumprojekte in Nordamerika mit insgesamt 4.115 Acres Grundfläche und grenzen unmittelbar an die Lagerstätte Gibellini von Prophecy Development Corp. Die bisherigen 52 Bohrlöcher und Explorationen haben gezeigt, dass Bisoni McKay eine reine Vanadiumressource beherbergt, die keine nennenswerten Konzentrationen sekundärer Metalle aufweist. Von noch größerer Bedeutung ist, dass nur 12 Prozent des Gebiets von Bisoni McKay und das Gebiet Bisoni-Rio noch gar nicht durch Bohrungen erkundet wurden. Daraus ergab sich bereits eine NI 43-101-konforme Schätzung von 11,9 Millionen Tonnen angezeigten Ressourcen mit einem durchschnittlichen Vanadiumpentoxidgehalt (V2O5) von 0,39 Prozent und 7,0 Millionen Tonnen abgeleiteten Ressourcen mit einem durchschnittlichen V2O5-Gehalt von 0,42 Prozent (siehe Pressemeldung vom 13. September 2016). Die angezeigten Ressourcen sind in einer Zone mit rund 300 Meter Streichlänge enthalten, die abgeleiteten Ressourcen erstrecken sich über eine weitere Streichlänge von 200 Meter in südlicher Richtung. Die Mineralisierungszone scheint in der Tiefe offen zu sein und sich in nördlicher Richtung bis zum Konzessionsgebiet Bisoni-Rio fortzusetzen. Im Jahr 2017 steckte CellCube 162 Claims im Konzessionsgebiet Bisoni-Rio ab, ausgehend von Bisoni McKay bis hin zur Grenze mit dem Vanadiumkonzessionsgebiet Gibellini im Besitz von Prophecy Development Corp. (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 28. Juni 2018).Chris M. Healey, P. Geo, der für CellCube als geologischer Berater tätig ist, hat als unabhängiger qualifizierter Sachverständiger den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. CellCube Energy Storage Systems Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das unter dem Kürzel CUBE an der Canadian Securities Exchange, unter dem Kürzel CECBF am OTCBB sowie unter dem Kürzel 01X (WKN A2JMGP) an der Frankfurter Börse notiert und dessen Hauptaugenmerk auf die schnell wachsende Energiespeicherbranche gerichtet ist, die von einem hohen Bedarf an erneuerbaren Energien geprägt ist.CellCube liefert vertikal integrierte Energiespeichersysteme für die Stromindustrie und hat kürzlich die Aktiva der Gildemeister Energy Storage GmbH (nunmehr Enerox GmbH), des Entwicklers und Herstellers der Energiespeichersysteme von CellCube, erworben. CellCube hat vor Kurzem auch EnerCube Switchgear Systems (vormals Jet Power and Controls Ltd.) und Power Haz Energy Mobile Solutions Inc. (vormals HillCroft Consulting Ltd.) übernommen. Es hat außerdem in Braggawatt Energy Inc., eine Online-Finanzierungsplattform für erneuerbare Energien, investiert.CellCube entwickelt, produziert und vermarktet Energiespeichersysteme, die auf der Vanadium-Redox-Technologie basieren, verfügt über 130 Projektinstallationen und kann eine Betriebserfahrung von zehn Jahren vorweisen. Seine hochintegrierten Energiespeichersystem-Lösungen weisen nach 11.000 Zyklen eine Restenergiekapazität von 99 Prozent auf, wobei der Schwerpunkt auf größere containerisierte Module liegt. Die grundlegenden Bausteine bestehen aus einer 250-Kilowatt-Einheit mit einer Energiekapazität von vier, sechs oder acht Stunden.Für CellCube Energy Storage Systems Inc.:Mike NeylanCEO, DirectorGlenda Kelly, Investor CommunicationsTelefon: 1-800 882-3231E-Mail: info@cellcubeenergystorage.comwww.cellcubeenergystorage.comCellCube Energy Storage Systems Inc.Ste 10 - 8331 River RoadRichmond, BC V6X 1Y165 Queen St West, Suite 520Toronto, Ontario M5H2M51-800-882-3213www.cellcubeenergystorage.comCSE CUBE 12g3-2(b) 82-2062 OTCQB CECBFFrankfurt 01X, WKN A2JMGP 