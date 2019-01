Platin: Zwischen den Stühlen

Nachdem ein kurzfristiger Aufwärtsimpuls bei Platin Anfang November an der Widerstandsmarke bei 868 USD gescheitert war, setzte sich der übergeordnete Abwärtstrend beim Edelmetall fort und führte zu einem Abverkauf unter die Unterstützung bei 806 USD. Erst am Support bei 775 USD konnte der Einbruch gestoppt werden. Seither oszilliert der Wert zwischen beiden Marken in einer volatilen Seitwärtsbewegung.Weiterhin hängt der mittelfristige Kursverlauf bei Platin von der Ausbruchsrichtung aus der derzeitigen Handelsspanne ab. Aufgrund des vorherrschenden Abwärtstrends ist ein Bruch der 775 USD-Marke derzeit wahrscheinlicher und dürfte einen Abverkauf bis 751 USD nach sich ziehen. Dort könnte sich jedoch ein Doppelboden bilden und der Wert zu einer breiten Erholung ansetzen.Gelingt den Käufern dagegen der Ausbruch über 806 USD, wäre eine Aufwärtswelle bis 825 USD zu erwarten. Gestoppt wäre der Abwärtstrend dagegen erst oberhalb von 845 USD.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG