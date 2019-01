Indien - Neues umfassendes Goldgesetz

Das indische Ministerium für Handel und Industrie gab vor kurzem bekannt, dass die Regierung des Landes an einer ganzheitlichen Goldpolitik arbeiten würde, deren Einführung bald bevorstünde, so berichtet Scrap Register Diese neue Goldpolitik wird sich höchstwahrscheinlich auf der inländischen Goldbranche und den Export von Edelsteinen und Schmuck fokussieren, der etwa 15% der Ausfuhren ins Ausland ausmacht. "Wir drängen auf diese neue Gesetzgebung, da wir eine umfassende Politik brauchen", so hieß es vom indischen Ministerium für Handel und Industrie."In den nächsten Tagen werden wir uns mit allen betroffenen Personen zusammensetzen, um dieses Gesetz zügig voranzubringen. Wir werden ein Augenmerk auf alle Faktoren werfen, die den Goldhandel ausmachen und die Regierung wird "ermitteln", wie man die Importgebühren auf Gold von den aktuellen 10% auf die 4% vermindern kann, die von der inländischen Branche verlangt werden."© Redaktion GoldSeiten.de