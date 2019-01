Jonathan Barratt: Goldrally "nachhaltig"

In einem Interview mit CNBC spricht Jonathan Barratt von Probis Securities über die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen des Goldpreises. Allgemein, so meint er, könnten wir im nächsten Jahr deutlich mehr Volatilität und damit eine stärkere Anziehungskraft von sicheren Häfen erwarten.Die derzeitige Weihnachtsrally hält Barratt für nachhaltig. Grund dafür sei die zunehmende Attraktivität von sicheren Häfen in einem zunehmend volatileren Umfeld. Gold habe sich in den letzten Jahren in derartigen Situationen nicht traditionell als sicherer Hafen verhalten, doch Barratt meint, dass die Märkte auch seit langer Zeit nicht mehr nach etwas Derartigem Ausschau gehalten hätten.Etwas Gold in einem Portfolio zu halten, erklärte er, sei immer gut. Angesichts der erwarteten Volatilität im Jahr 2019 mache das auch Sinn. Sowohl Gold als auch Silber seien gut platzierte Rohstoffe, die das Potenzial für eine Rally besitzen.© Redaktion GoldSeiten.de