Goldpreis über 1.300 Dollar könnte Attraktivität zurückkehren lassen

Die kürzliche Goldpreisbewegung über 1.300 Dollar je Unze könnte die Investoren zurück zum gelben Edelmetall und relevanten börsennotierten Fonds locken, so berichtet die Webseite ETF Trends . Im letzten Monat 2018 hatte der weltweit größte goldgedeckte Fonds, GLD, etwas mehr als 5% dazugewonnen."Der aktivste Gold-Futures-Kontrakt könnte in die Höhe schnellen, wenn der Markt über das psychologisch wichtige Niveau von 1.300 Dollar je Unze ausbrechen kann", meinte George Gero von RBC Wealth Management.Die Entwicklung des Metalls in Richtung der 1.300 Dollar könnte weitere Menschen anziehen, die angesichts des Brexits, der kommenden Zinserhöhungen der Fed und an Wachstum verlierenden Wirtschaften auf der Suche nach sicheren Häfen sind, erklärte er."Gold könnte von diesem Niveau aus langsamer steigen - und wartet auf mehr Schlagzeilen von Washington und China. Zunehmende Investoren, die sich risikoavers zeigen, könnten Gold unterstützen", so Gero.© Redaktion GoldSeiten.de