2019 wird Gold den Aufwärtstrend vom US-Dollar übernehmen

Nachdem Gold 2018 vielen Widrigkeiten ausgesetzt war - unter anderem einem starken US-Dollar - sieht es im neuen Jahr danach aus, dass es den Aufwärtskurs von US-Dollar und Aktienmarkt übernimmt, so Bloomberg Intelligence (BI) in der Januar-Edelmetallprognose.Wie das Nachrichtenportal Kitco News berichtet, begann der Goldpreis das Jahr 2019 sehr positiv nahe eines Sechs-Monats-Hochs. Die Februar-Gold-Futures an der COMEX wurden zuletzt mit 1.282,40 $ gehandelt, 0,09% mehr als am Vortag, nachdem sie zwischenzeitlich einen Preis von 1.290,20 $ erreichten.Dieser positive Trend sollte auch im Laufe des Jahres anhalten, schrieb der Senior-Edelmetallstratege bei BI, Mike McGlone. Einige stützende Faktoren für Edelmetalle in diesem Jahr umfassen einen schwächeren Dollar, mehr Volatilität auf dem Aktienmarkt und eine weniger aggressive Federal Reserve."Das Verhältnis von Gold zu Aktien bildet potenziell einen Boden von der Unterstützungslinie aus - trotz eines widerstandsfähigen Dollars. Ein sinkender US-Aktienmarkt ist die treibende Kraft, die Druck auf den Dollar ausübt und die Metalle dadurch unterstützt", führte die Prognose aus.© Redaktion GoldSeiten.de