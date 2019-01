Goldmoney: Eine weitere bullische Goldpreisprognose

Eine weitere bullische Goldpreisprognose für das Jahr 2019 stammt von dem Unternehmen Goldmoney, das in diesem Jahr eine Entspannung des US-Dollar, eine Fortsetzung des Handelskrieges mit China, wirtschaftliche Unsicherheit und ein Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage erwartet, das sich positiv für Gold auswirken wird, berichtet Kitco News Die Stärke des US-Dollar, so schrieb Alasdair Macleod in der Goldprognose des Unternehmens, sei 2018 der Haupttreiber gewesen, der den Goldpreis unterdrückt habe. Deshalb wird der Dollar bei der diesjährigen Trendwende eine große Rolle spielen. Geopolitische Treiber sollen des Weiteren ebenfalls präsent bleiben, allen voran die Handelsverhandlungen zwischen USA und China.Der letzte Faktor, der für Gold 2019 von Wichtigkeit sein wird, ist das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage, so Macleod. Dabei soll die Nachfrage nach dem physischen Metall das Bergbauangebot übersteigen. Hier erwähnt er insbesondere auch das erhöhte Interesse der weltweiten Zentralbanken gegenüber dem gelben Edelmetall.© Redaktion GoldSeiten.de