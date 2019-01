Mark Bristow über die Goldbranche

"Ohne Zweifel braucht diese Branche eine Veränderung", so hieß es vom neuen Barrick CEO, Mark Bristow, in einem Interview zur Goldindustrie. Der CEO von Randgold wurde im Rahmen der Fusion zwischen Barrick und Randgold zum neuen CEO des fusionierten Unternehmens, berichtet die Webseite Vancouver Sun "Ich denke, diese haben wir bereits begonnen", fuhr er fort. "Wir werden letztlich zu einem Blue-Chip-Unternehmen werden und auf dem Weg dorthin sicherlich nicht stillsitzen, sollten sich weitere Chancen ergeben." Durch die Kombination der Unternehmen wird Barrick, so das Unternehmen selbst, die 10 besten Goldminen der Welt unterhalten, mit Operationen in Nevada, Südamerika sowie Mali und dem Kongo.Die Transaktion der Unternehmen fand zu einem Zeitpunkt stand, zu dem die Goldbergbaubranche aus den Gunsten der meisten Investoren gefallen ist. "Wäre es so weiter gegangen, dann wäre diese Branche irrelevant geworden", so Bristow. Diese Branche hätte seiner Ansicht nach, "zu wenige Assets mit zu wenigen Managementteams und müsste neu organisiert werden."© Redaktion GoldSeiten.de