CME Group: Rekordzahlen zum Handelsvolumen 2018

Die CME Group , die unter anderem die New Yorker Rohstoff-Terminbörse COMEX betreibt, meldete kürzlich die Daten zum Handelsvolumen für Dezember 2018, das vierte Quartal 2018 und für das gesamte Jahr 2018.Den Angaben zufolge betrug die Zahl der durchschnittlich täglich an der Terminbörse gehandelten Kontrakte 19,2 Millionen im Jahr 2018. Das sind 18% mehr als im Jahr 2017. Im Laufe des Jahres wurden an 91 Handelstagen jeweils mehr als 20 Millionen Kontrakte gehandelt, 2017 waren es nur 34 Tage. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen am Metallterminmarkt 2018 stieg um 12% auf 638.000 Kontrakte verglichen zu 568.000 im Vorjahr.Im vierten Quartal 2018 wurden laut CME Group täglich im Schnitt 20,8 Millionen Futures und Optionen gehandelt. Das ergibt eine Steigerung von 31% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Allerdings wurden im selben Zeitraum am Metallterminmarkt im Schnitt 547.000 Kontrakte am Tag gehandelt, 11% weniger als durchschnittlich 616.000 Kontrakte im vierten Quartal 2017.Das gesamte Handelsvolumen im Dezember 2018 betrug im Durchschnitt täglich 20,2 Millionen Futures und Optionen. Am Metallterminmarkt wurden täglich durchschnittlich 439.000 Kontrakte gehandelt, 17% weniger als 531.000 Kontrakte im Dezember 2017. Allerdings erhöhten sich die Handelsaktivitäten mit Edelmetalloptionen um 28% auf durchschnittlich 58.000 Kontrakte täglich. Der Goldterminmarkt wuchs um 32% auf durchschnittlich 52.000 gehandelte Optionen und Futures am Tag. Auch das durchschnittliche Handelsvolumen am Silberterminmarkt stieg um 5% auf täglich 6.000 Kontrakte.© Redaktion GoldSeiten.de