Metals Focus: Goldpreisprognose 2019

Vor kurzem veröffentlichte Metals Focus seine Goldpreisprognose für 2019. In der Ausgabe 285 von Precious Metals Weekly wird erwartet, dass Gold in diesem Jahr mehr Aufschwung erfahren wird, dieser sei jedoch auf das vierte Quartal des Jahres fokussiert.Der aktuelle Goldpreis spiegelt drei Faktoren wider: die Schwäche und Volatilität der weltweiten Aktienmärkte, die eine Umschichtung zu sicheren Vermögenswerten wie Gold auslösten; die allmählich zunehmenden Erwartungen einer weniger aggressiveren Fed; und der außergewöhnlich tiefe Startpunkt für eine spekulative Positionierung in Gold.Gold habe noch immer Raum nach oben, so heißt es in der Prognose. Jedoch soll eine Vielzahl von Gegenwinden auftreten, die Aufwärtsbewegungen bis zum vierten Quartal des Jahres eindämmen werden. Der Dollar soll den Großteil 2019 über widerstandsfähig bleiben. Im letzten Quartal des Jahres wird das makroökonomische Umfeld dann zunehmend positiv für stärkere Goldpreise ausfallen.Eine Kombination aus einem schwächeren Dollar und einer zunehmenden Rotation zu Vermögenswerten, die als sichere Häfen gelten, sollte Gold Hochs erreichen lassen, die zuletzt Mitte 2013 verzeichnet wurden.© Redaktion GoldSeiten.de