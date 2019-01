Defla S - Letztes Aufbäumen der Angst vor der FED, EZB präzisest mit falschem Zeitpunkt

Zuerst zu den Märkten:Ein Edelmetallinvestor mit den berühmten 4 Edelmetallen Gold, Palladium, Silber und Platin und dem ausgeklügelten Mix dieser untereinander, welche zusammen das größte Subportfolio (genannt A) bilden, hat derzeit gute Laune und da wurde ich gefragt, wozu ich eigentlich ein Subportfolio B mit weit überwiegend Tech- und Standardaktien und einer Beimischung aus Web X-Minen- und Exploreraktien brauche.Nun, es kommt immer darauf an, Gesamttreiber zu bilden, wo oft alles steigt, fast nie alles sinkt und wenn was sinkt, was Anderes steigt, das ist eben die Kunst der Portfolioallokation. Als Beispiel unsere Web X Aktien, die schon 40% Plus seit 12 Monaten erreichten, auch schon fast 20% Minus und diese Woche gegen den EUR um fast 10% stiegen. Kommt es darauf an?Nein, es kommt darauf an, wann sie steigen.Und ob sie, wenn sie steigen, den SPX 500 als Benchmark schlagen und das tun sie und wie.Sehen Sie dazu WANN sie stark steigen, z.B. am 4.1. und was Gold genau zum selben Zeitpunkt machte, es sankUnd damit wird, exemplarisch und verkürzt dargestellt, warum wir Aktien haben. Gold macht nach dem Scheitern an der 1300 USD-Marke eine große rote Kerze und Google mehr als 5% Plus am selben Tag, hier als aktuelles Beispiel. Damit ist diese Frage nun beantwortet, als die Google die rote Kerze machte, stieg das Gold.Gold geht es aber sonst gut:gegen den EUR kräftig gestiegen und zuletzt am 4.1. nicht übermäßig retraced, gegen den USD auch noch gut, trotz des Scheiterns an der 1300 USD, die 1275 wird es entscheiden.