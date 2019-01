Ahmedabad - Goldimporte 2018 nehmen um 34% ab

Wie aus Daten, die von Ahmedabad Air Cargo Complex zur Verfügung gestellt wurden, hervorgeht, wurden im Jahr 2018 56,3 Tonnen Gold in Ahmedabad importiert. Das stellt einen Rückgang von 34% der 85,5 Tonnen Gold im Jahr 2017 dar, berichtet Scrap Register Während der Goldpreis über das Gesamtjahr hinweg auf einem hohen Niveau verblieb, nahm die Nachfrage nach dem Metall deutlich ab. Der durchschnittliche indische Goldpreis pendelte über den Großteil des Jahres hinweg zwischen 31.000 und 33.000 Rupien je 10 Gramm des Metalls.Beinahe die Hälfte der Transaktionen bestand aus Tauschgeschäften, was ebenfalls zu einer Abnahme der Importe führte. Indische Investoren, die gelegentlich Goldmünzen oder -barren als Investition zu erwerben pflegten, stoppten diese Tätigkeit aufgrund des höheren Preises.Analysten und Juweliere sahen den Grund des Nachfragerückgangs in der Liquiditätskrise, von der Unternehmen betroffen seien. Zusätzlich sei die Verbrauchernachfrage nach dem Tausch mit bereits vorhandenem Gold anstatt neuer Goldkäufe Schuld an dieser Situation.© Redaktion GoldSeiten.de