Palladium: Richtungsweisendes Kursziel erreicht

Die Rally bei Palladium stoppte nach dem Ausbruch über das frühere Allzeithoch bei 1.139 USD zunächst Mitte Dezember im Bereich der charttechnischen Zielmarke von 1.285 USD und der Wert ging in eine Seitwärtskorrektur über. Angriffe der Verkäuferseite konnten jedoch deutlich vor der Unterstützung bei 1.200 USD abgebremst werden. Diese bullische Entwicklung wurde mit einem weiteren Angriff auf das neue Rekordhoch bei 1.282 USD untermauert. Am vergangenen Freitag brach der Wert bereits über die Marke aus.Die Kaufwelle bei Palladium erreicht jetzt das anvisierte Kursziel bei 1.310 USD. Sollte die Marke ebenfalls überwunden werden, könnte die Rally bis an die nächsthöhere Zielmarke bei 1.345 USD führen. Dort wäre allerdings mit einer deutlichen, mehrtägigen Korrektur in Richtung 1.282 USD zu rechnen. Bei einem anschließenden Ausbruch über 1.345 USD lägen die nächsten Ziele jedoch bereits bei 1.370 und 1.430 USD.Stoppt der Kaufimpuls jetzt dagegen bei 1.310 USD und setzt der Wert anschließend wieder unter 1.282 USD zurück, sollte man sich auf eine Korrektur bis 1.221 und 1.200 USD einstellen. Von dieser Unterstützungszone aus könnte der nächste Angriff auf die 1.310 USD-Marke starten. Darunter wäre die Rally dagegen unterbrochen und eine große Korrektur an das frühere Allzeithoch bei 1.139 USD wahrscheinlich.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG