BlackRock lobt Gold als Absicherung und Diversifikation

Gold könnte weitere Zunahmen verzeichnen, während das Weltwirtschaftswachstum abflacht und die Aktienmarktvolatilität bestehen bleibt, berichtet Bloomberg . Gleichzeitig wird zudem erwartet, dass die Federal Reserve ihre Politik in diesem Jahr lockern wird, so ein Vermögensverwalter von BlackRock Inc., der Gold als effektive Absicherung empfindet."Rezessionsängste sind höchstwahrscheinlich überzogen, aber ich denke, wir erleben eine Abschwächung", meinte Russ Koesterich, Portfoliomanager des BlackRock Global Allocation Fund. Obwohl BlackRock kein Preisziel gesetzt hat, erhöhte das Unternehmen seine Bullionbestände seit dem dritten Quartal des letzten Jahres mithilfe von ETFs."Wir sind konstruktiv gegenüber Gold", so Koesterich in einem Telefoninterview am Freitag. "Wir halten es für eine wertvolle Portfolioabsicherung. Wir sind Mulit-Asset-Investoren: Wir denken über dessen Auswirkung auf das gesamte Portfolio nach. Und derzeit sehen wir den Wert des Goldes in seiner Rolle als Diversifikation."© Redaktion GoldSeiten.de