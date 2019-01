Tudor Gold verpflichtet preisgekrönten Geologen Ken Konkin als Explorationsmanager

Vancouver, 7. Januar 2019 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (FSE: TUC) (das "Unternehmen" oder "Tudor Gold") gibt die Einstellung von Ken Konkin (P.Geo) als Explorationsmanager bekannt. Herr Konkin wird die Explorationen des Flaggschiff-Projektes von Tudor Gold (,Treaty Creek), sowie weiterer Tudor Gold Konzessionsflächen, die alle innerhalb des Eskay-Sulphurets-Premier-Goldgürtel liegen, überwachen. Die Treaty Creek Konzessionsflächen grenzen nördlich zur Brucejack-Snowfield-Lagerstätte von Pretium Resources und den KSM-Konzessionsflächen von Seabridge Gold entlang des geologischen Trends. Die Bohrungen bei Treaty Creek im Jahr 2018 waren sehr erfolgreich, vor allem das letzte Bohrloch, bei dem eine signifikante Mineralisierung von 0,981 g/Tonne über 563,8 Meter ermittelt wurde.Herr Konkin hat über 35 Jahre geologische Erfahrung in ganz Nord- und Südamerika sowie in Russland. Ken Konkin war 19 Jahre für Silver Standard tätig und leitete dort fortgeschrittene Explorationsprogramme bei Manantial Espejo (Argentinien), San Luis und Berenguela (Peru) sowie Snowfields (Pretium) im Goldenen Dreieck von British Columbia. Konkin wurde zum Projektmanager für Pretium Resources ernannt, nachdem das Snowfields-Brucejack-Projekt von Silver Standard erworben wurde. Anschließend war er maßgeblich an der Entdeckung der Lagerstätte The Valley of Kings bei der Brucejack Lake Mine beteiligt. Die Lagerstätte Valley of the Kings umfasst 8 Millionen Unzen Gold und die Mine befindet sich derzeit in Produktion. Konkin verbrachte sieben Jahre damit, alle Aspekte der Explorationsprogramme bei Snowfield-Brucejack zu verwalten. Während seiner Zeit bei Pretium erhielt das Unternehmen 2013 den Bill Dennis Award für eine Entdeckung in Kanada (präsentiert von der Prospectors & Developers Association of Canada). Herr Konkin war auch Mitempfänger des renommierten H. H. "Spud" Huestis Award für "Exzellenz bei der Prospektion und Explorierung von Mineralien in B.C. und / oder Yukon" im Jahr 2017.Herr Konkin erklärt: "Ich freue mich sehr darauf, mit Tudor Gold Corp. bei all seinen Projekten im Goldenen Dreieck zusammenarbeiten zu dürfen. Ich freue mich darauf, ein Erkundungsteam aufzubauen, das in der Lage ist den Status jedes Projektes schnell weiterzuentwickeln. Wir werden sofort mit einer detaillierten Untersuchung der jüngsten Bohrergebnisse aus dem 2018-Diamant-Bohrprogramm sowie sämtlicher historischer Bohrergebnisse für das Treaty Creek-Projekt beginnen. Ziel ist es, eine signifikante Goldlagerstätte bei Treaty Creek zu definieren. In den kommenden Monaten werden wir die Bohrkerne untersuchen, um Kontrollen bei der Goldmineralisierung und potenzielle Pfade für die Mineralisierungsquelle zu bestimmen. Aus diesen Studien werden wir ein umfassendes Explorationsprogramm für 2019 erstellen, dass eine Empfehlung für weitere Diamantbohrungen beinhaltet. Es ist ganz klar, wenn jedes Bohrprogramm so positiv endet, wie dies für Tudor Gold der Fall war (das Bohrloch CB 18-39 ergab Goldgehalte von durchschnittlich 0,981 g/t über 563,8 Meter) ist dies ein sehr aufregender Start für die nächste Bohrsaison, besonders wenn das Ende des Bohrlochs in einer Goldmineralisierungszone geendet hat. Darüber hinaus verfügt Tudor Gold über mehrere vielversprechende Gold-, Silber- und Polymetallprojekte in verschiedenen Erkundungsstadien, die wir auch in diesem Jahr beleuchten werden. Ich danke Walter Storm für diese Gelegenheit, mit dem Tudor Gold-Team zusammenzuarbeiten und einige meiner Kenntnisse aus den vergangenen Jahren in dieser Region zur Verfügung zu stellen. "Der Präsident und CEO von Tudor Gold, Walter Storm, kommentierte: "Ich freue mich sehr, Herrn Ken Konkin bei Tudor Gold willkommen zu heißen. Er ist eine hervorragende Wahl als Explorationsmanager und bringt ein enormes Wissen über das gesamte Golden Triangle-Gebiet mit. Der Zeitpunkt für die Einstellung war perfekt, da Ken kürzlich von Peru nach Kanada umgezogen ist. "Herr Konkin wird Explorationsprogramme für alle Tudor Gold-Projekte im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia leiten. Herr Konkin begann seine geologische Karriere zunächst als geologischer Student in den frühen achtziger Jahren in der Stewart Area. Er erhielt 1984 seinen Bachelor of Science in Geologie an der University of British Columbia und arbeitete in den achtziger und neunziger Jahren für mehrere Explorationsunternehmen in der Region Stewart. Tudor Gold Corp. (TSX-V: TUD, Frankfurt: TUC.F) ist ein aussichtsreiches Explorationsunternehmen mit Fokus auf Edelmetall- und Basismetallprojekten in der kanadischen Provinz British Columbia. Alle 4 Projekte befinden sich im berühmten Goldenen Dreieck, einem Gebiet, in der es diverse historische Minen sowie zwei neue Minen gibt bzw. Weltklasseprojekte in Produktion gebracht werden können. Das Unternehmen hat einen Eigentumsanteil in Höhe von 60% an den beiden Konzessionsflächen Treaty Creek und Electrum und ist auch gleichzeitig Operator. Zum Portfolio gehören weitere zu 100% unternehmenseigene Projekte oder earn-in-Optionen an 'Eskay North' und am 'Crown' Projekt."Walter Storm"Walter Storm, President and Chief Executive OfficerCHF Capital MarketsCathy Hume, CEOTel: 001 416-868-1079 (Durchwahl 231)Email: cathy@chfir.comCautionary Statements regarding Forward-Looking Information: Certain statements contained in this press release constitute forward-looking information. 