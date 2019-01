Olivier Blanchard: Hohe Staatsschulden sind "nicht unbedingt etwas Schlechtes"

Sorgen um die staatliche Kreditaufnahme seien größtenteils deplatziert, argumentierte der Präsident der American Economic Association und ehemals führende Volkswirtschaftler des Internationalen Währungsfonds, Olivier Blanchard, in seiner nunmehr letzten Rede. Diese verwendet er dazu, die gängige Meinung außer Kraft zu setzen, dass exzessive Schulden für die Regierungen der Welt gefährlich seien, so schrieb das Nachrichtenportal MarketWatch "Womit möchte ich mich verabschieden? Nicht mit der Idee, dass Schulden etwas Gutes sind, sondern vielmehr, dass sie nicht unbedingt etwas Schlechtes sind", meinte Blanchard. Jason Furman, ehemals führender Volkswirtschaftler Obamas, erklärte seine Kommentare für bahnbrechend. In seiner Rede argumentierte Blanchard, dass die Realzinsen innerhalb eines Niedrigzinsumfelds geringer ausfallen würden, als die Wachstumsrate eines Landes.Er unterstrich zudem, dass es wichtig sei, dass die Staatsausgaben gut durchdacht werden. "Es muss einen guten Grund geben", erklärte er. "Wenn die Ausgaben gut geplant sind, dann werden die Vorteile höchstwahrscheinlich die Kosten überwiegen."© Redaktion GoldSeiten.de