China erhöht Goldreserven erstmals seit Oktober 2016

Nach einer Pausierung von mehr als zwei Jahren, erhöhte China nunmehr erneut seine Goldreserven. Die People's Bank of China baute ihre Reserven bis zum Ende Dezember 2018 auf 59,56 Millionen Unzen Gold aus, oder etwa 1.853 Tonnen des Metalls, berichtet Bloomberg . Seit Oktober 2016, als 130.000 Unzen hinzugekauft worden waren, blieb die vorherige Anzahl von 59,24 Millionen Unzen Gold unverändert."Das ist ein bullisches Zeichen für Gold", so hieß es von Matthew Turner, Rohstoffstratege der Macquarie Group Ltd. "Die Gründe könnten Diversifikation oder eine Flucht weg vom Dollar sein. Aber es ist schwer, sich sicher zu sein, da wir ihre Motivation nicht kennen."Die asiatische Nation verbrachte zuvor lange Zeitspannen ohne Angaben zu ihren offiziellen Goldreserven. Als die Zentralbank damals im Juli 2015 ankündigte, ihre Reserven um 57% auf 53,3 Millionen Unzen Gold erhöht zu haben, stellte dies das erste Update seit sechs Jahren dar."Ich bin immer vorsichtig, wenn es um Handlungen zum Ende des Jahres hin geht," so erklärte Turner. "Aber wenn das Land erneut kauft, dann sieht es so aus, als seien es erneut auf mehrere Käufe aus. Wie damals 2015 bis 2016."© Redaktion GoldSeiten.de