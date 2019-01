WGC - Goldbestände der weltweiten ETFs im Dezember und Gesamtjahr 2018

© World Gold Council

Vor kurzem veröffentlichte der World Gold Council die neusten Daten zur Entwicklung der Goldbestände der ETFs im Dezember und dem Gesamtjahr 2018. Diesen Zahlen zufolge nahmen die in ETF gehaltenen Goldbestände der weltweiten Fonds im zwölften Monat des Jahres um 76 Tonnen, also 3%, zu und beliefen sich per 31. Dezember 2018 auf 2.440 Tonnen im Wert von 3,4 Milliarden Dollar.Im Dezember 2018 erhöhten die europäischen ETFs ihre Goldbestände um 3,5%, also 39,5 Tonnen im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar. An zweiter Stelle folgten die in Nordamerika gehaltenen Fonds mit Zuflüssen von 36,3 Tonnen im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar, also 2,9%.Die asiatischen Fonds bauten ihre Goldbestände nur um 0,6% mit 0,4 Tonnen im Wert von 19,9 Millionen US-Dollar aus. Die in den restlichen Regionen der Welt gelisteten Fonds bauten ihre Goldbestände um 0,1 Tonnen im Wert von 1,3 Millionen US-Dollar ab.Im Gesamtjahr 2018 hingegen wuchsen die Goldbestände der in Europa gehaltenen Fonds um 96,8 Tonnen im Wert von 4,5 Milliarden Dollar; also insgesamt 10%. Die nordamerikanischen Fonds reduzierten hingegen ihre Bestände im Gesamtjahr um 13,4 Tonnen im Wert von 667 Millionen US-Dollar.In Asien gelistete Fonds erfuhren Ausflüsse von 4,7 Tonnen im Wert von 69 Millionen US-Dollar. Fonds anderer Regionen reduzierten ihre Bestände um insgesamt 9,7 Tonnen im Wert von 393 Millionen US-Dollar, also insgesamt 29%.© Redaktion GoldSeiten.de