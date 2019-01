TerraX Minerals Inc. kündigt 2019 Bohrziele an

Vancouver - TerraX Minerals Inc. (TSX-V: TXR; Frankfurt: TX0; OTC Rosa: TRXXF) freut sich bekannt zu geben, dass die Explorationsprogramme des Jahres 2018 eine konkrete Weiterentwicklung der Ziele im Yellowknife City Gold (YCG)-Projekt ermöglicht haben. TerraX liefert weiterhin hochwertige Oberflächenergebnisse und hat alle Datensätze zusammengestellt und verbessert, um ein besseres Verständnis der Lagerstätten zu erreichen. Die Analyse und Überprüfung des gesamten Distrikts durch ein Gremium aus internen und externen globalen Experten hat neue Ziele identifiziert und Bestehende weiter definiert.David Suda, Präsident und CEO, sagte: "Das Yellowknife City Goldprojekt entwickelt sich aufgrund seiner Bezirksgröße, Infrastruktur und der Nähe zu den historischen Goldproduzenten Con und Giant weiterhin zu einer weltweit bedeutenden Explorationschance. Das Ergebnis des Targeting hat einen spannenden Wendepunkt für TerraX gebracht. Am wichtigsten ist, dass diese Arbeit den Kontext für die bisherigen Goldfunde auf und unter der Oberfläche liefert und neue ungebohrte Möglichkeiten aufzeigt, die innerhalb unserer bestehenden Kernfokusbereiche liegen".Zu den identifizierten Zielen gehörte die Analyse und Priorisierung von über 100 potenziellen Gebieten Abbildung 1 auf dem Grundstück. Diese Ziele wurden auf der Grundlage einer strengen Klassifizierung ihrer Explorationsstufe, ihres Potenzials und des Vertrauensniveaus aus den derzeit verfügbaren Informationen bewertet Abbildung 2. Vier Ziele mit höchster Priorität wurden für die Lagerstättenerweiterung oder die Bestätigungsbohrung festgelegt. Joe Campbell, Executive Chairman, sagte: "Ebenso spannend ist die Identifizierung mehrerer neuer, hochpotenzieller Ziele im Frühstadium, die zusätzliche Erkundungsarbeiten erfordern. Diese Ziele sind parallele Strukturen zur Scherstruktur, die mehr als 5 Millionen Unzen Gold in der Con-Mine produzierte."Barney Deformation Corridor (BDC), Crestaurum und Sam Otto sind die drei wichtigsten Ziele, die im Mittelpunkt der Expansion von Goldlagerstätten stehen werden. Homer wurde als neues High-Potential-Ziel getestet und wird der Schwerpunkt der Bestätigungsbohrungen sein. Alle vier Ziele liegen im Fokusbereich Northbelt Core des Projekts innerhalb von 5 km voneinander entfernt. Abbildung 3 Diese datengesteuerten Ziele haben das höchste Potenzial und Vertrauen, die das Ergebnis der umfassenden Arbeit unseres Expertengremiums waren.- BDC Abbildung 4 (Barney Deformation Corridor) ist eine Erweiterung des Giant Gold Systems mit 3 parallelen Nord-Süd-Strukturen über 1 km Streichen, die sich mit Crestaurum kreuzen. Es bietet reichlich hochwertige Gesteinsproben an der Oberfläche. Es wurden nur sehr wenige Bohrungen über den Großteil dieser Scherzone an der Kreuzung mit Crestaurum durchgeführt, was dies zu einem starken neuen Ziel macht.- Crestaurum Abbildung 5 ist nach wie vor ein vorrangiges Ziel. Frühere Bohrerfolge zusammen mit starken Vektoren aus Oberflächendaten wie Magnetik und Geochemie haben zwei parallele Strukturen im Norden identifiziert, die neu und weitgehend ungetestet sind.- Sam Otto Abbildung 6 bleibt ein zukünftiges Bulk-Tonnage-Ziel mit einer Gesamtstreichlänge von 2,5 km kontinuierlicher Mineralisierung. Die Bohrungen werden sich auf die weitere Definition der Erweiterung der Mineralisierung konzentrieren.- Homer Abbildung 7 ist ein 2 km langes und fast 1 km breites Ziel mit einer bestätigten starken Mineralisierung an der Oberfläche. Pfadfinderelemente und felsische Intrusionen im Zusammenhang mit der Goldmineralisierung tragen zu Vektoren bei, die dies zu einem sehr spannenden Ziel machen. Dies ist eine der größten mineralisierten Zonen von TerraX, und es besteht Potenzial für wirtschaftliche goldhaltige Scherstrukturen.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Joseph Campbell, Executive Chairman von TerraX, genehmigt, der eine qualifizierte Person im Sinne von "National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects" ist.Das Yellowknife City Gold ("YCG") Projekt umfasst 783 Quadratkilometer zusammenhängendes Land unmittelbar nördlich, südlich und östlich der City of Yellowknife in den Northwest Territories. Durch eine Reihe von Akquisitionen kontrolliert TerraX eines der sechs großen High-Grade-Goldlager in Kanada. Die YCG liegt 10 km von der Stadt Yellowknife entfernt und ist in der Nähe der lebenswichtigen Infrastruktur, einschließlich Ganzjahresstraßen, Flugverkehr, Dienstleistern, Wasserkraftwerken und Handwerkern.Die YCG liegt auf dem fruchtbaren Yellowknife Greenstone Gürtel, der 70 km Streichenlänge entlang des mineralisierten Hauptbruchs im Yellowknife Goldbezirk zurücklegt, einschließlich der südlichen und nördlichen Erweiterungen des Schersystems, in dem sich die hochwertigen Con- und Giant Goldminen befanden. Das Projektgebiet enthält mehrere Scheren, die die anerkannten Wirte für Goldlagerstätten im Goldbezirk Yellowknife sind, mit unzähligen Goldvorkommen und jüngsten hochwertigen Bohrergebnissen, die das Potenzial des Projekts als erstklassiges Goldgebiet aufzeigen.Weitere Informationen zum YCG-Projekt finden Sie auf unserer Website unter www.terraxminerals.com. 