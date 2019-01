Platin: Bullischer Ausbruch muss bestätigt werden

Der Platinkurs war ab November wieder deutlich unter Druck geraten und hatte die wichtige Unterstützung bei 806 USD unterschritten. In der Folge setzte der Wert bis an den Support bei 775 USD zurück. Dieser wurde in den letzten Wochen mehrfach erfolgreich verteidigt, ohne dass es jedoch zu einem Anstieg über die Hürde bei 806 USD kam. So bildete sich eine Dreiecksformation, die am vergangenen Freitag mit einem Aufwärtsimpuls nach oben aufgelöst wurde.Der Bruch der Abwärtstrendlinie und die Rückeroberung der 806 USD-Marke sind zunächst bullisch zu werten. Nach einem Pullback an die Marke könnte der Wert jetzt weiter bis 845 USD klettern. Sollte die Barriere ebenfalls überschritten werden, wäre der Abwärtstrend neutralisiert und ein Anstieg bis 868 USD zu erwarten.Abgaben unter 806 USD sprächen dagegen dafür, dass die Erholung nur ein Strohfeuer war und der Abwärtstrend sich bis 775 USD fortsetzt. Darunter käme es bereits zu einem Einbruch bis 751 USD.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG