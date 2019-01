Verstärkte Aktienvolatilität - Gold im Vorteil

Eine verstärkte Volatilität auf dem Aktienmarkt verändere das Verhältnis zwischen Gold und US-Dollar, was zeige, dass Investoren sich angesichts der Turbulenzen einem sicheren Hafen zuwendeten, so ein Rohstoff-Stratege von RBC Capital Markets.In einem Interview mit Kitco News führte Christoper Louney von RBC aus, dass der US-Dollar-Kurs seine Höchststände verloren habe und die Volatilität am Aktienmarkt gestiegen sei, was zu den anhaltenden Goldpreisgewinnen seit November passe."Die Leute sehen die Unsicherheit und Volatilität auf dem Aktienmarkt und werfen einen zweiten Blick auf Gold. Sollten sie es seit mindestens Mitte 2018 nicht mehr betrachtet haben, gefällt ihnen die Idee, dass Gold eine gute Investition bei der sich ausbreitenden Volatilität und Unsicherheit auf anderen Märkten darstellt", sagte er.RBC prognostiziert höhere Goldpreise für das ganze Jahr. Ihre Prognose für das erste Quartal liegt bei 1.333 US-Dollar je Unze. Danach rechnen die dortigen Experten mit einem durchschnittlichen Goldpreis von 1.300 Dollar bis 1.350 Dollar für den Großteil des Jahres."Vieles davon dreht sich um die Entwicklung der Volatilität auf dem Aktienmarkt, die veränderte Haltung der Fed und zuletzt die Bewegungen im Dollarkurs", sagte Louney und fügte hinzu, dass RBC zwei weitere Zinserhöhungen durch die Federal Reserve im Jahr 2019 prognostiziert.© Redaktion GoldSeiten.de