Platin und seine Rolle in der modernen Cochlearimplantattechnologie

Sogenannte Cochlearimplantate sind medizinische Geräte, die tauben oder schwerhörigen Menschen, einen Gehörsinn verleihen, so schreibt das World Platinum Investment Council in einem kurzen Bericht. Anders als Hörgeräte verstärken sie die Lautstärke von Geräuschen nicht, sondern senden elektrische Impulse an die auditiven Nerven, um diese zu stimulieren. Platin spielt in dieser Technologie, die die Leben von Patienten revolutioniert hat, eine wichtige Rolle.Cochlearimplantate bestehen aus zwei Bestandteilen: Einem externen Geräuschprozessor und einem internen Implantat. Der Geräuschprozessor fängt Schallwellen auf und verarbeitet diese zu digitalen Informationen, während das Implantat diese Informationen zu elektrischen Impulsen weiterverarbeitet, die dann an die auditiven Nerven gesendet werden.Platin wird zur Herstellung der Anschlüsse und Kabel verwendet, die für die Übertragung der elektrischen Impulse verantwortlich sind. Das Metall eignet sich vor allem aufgrund seiner Biokompatibilität für medizinische Gerätschaften wie die Cochlearimplantate.Biokompatibilität bedeutet, dass das Metall gut vom menschlichen Körper toleriert wird und größtenteils keine allergischen Reaktionen auslöst. Zudem ist es robust, stabil und resistent gegenüber Korrosion sowie ein guter Konduktor. All diese Eigenschaften sind wichtig für das Implantat, das das gesamte Leben einer Person überdauern soll.© Redaktion GoldSeiten.de