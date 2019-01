Copper Mountain Mining erreicht die Produktionsvorgaben für 2018

Q4 2018 2018 2018 GuidanceGuidance

erreicht



Kupferproduktion (20,63 Mi78,85 Mio.76 bis 84

Pfund o. Millionen

)



Kupfereinzugsgrad 0.30% 0.31% 0.31%

Fräsdurchsatz (00042 40 40

´T pro

Tag

)

Mining-Rate (000´T214 204 190

pro

Tag)

Produktionsplanung

Metall 2019 2020 2021

Kupferäquivalent* (Mio Pf86 bis 95 103 bis 113 95 bis 105

und

)

Kupfer (Mio. Pfund) 72 bis 80 86 bis 95 81 bis 89

Gold (000´Unzen) 29,5 bis 31,5 bis 29,5 bis

32,5 35,0 32,5



Silber (000´Unzen) 260 bis 290 460 bis 510 263 bis 291

Vancouver, 9. Januar 2019 - Copper Mountain Mining Corp. (TSX:CMMC | ASX:C6C) ("Copper Mountain" oder das "Unternehmen") gibt die Produktionsergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2018 für seine Copper Mountain Mine im Süden von British Columbia bekannt. Das Unternehmen gibt außerdem eine dreijährige Produktionsprognose für 2019 bis 2021 bekannt. Alle Ergebnisse werden zu 100% berichtet."Wir freuen uns, das Jahr 2018 stark abzuschließen und eine Guidance für alle Kennzahlen zu erhalten", sagte Copper Mountain's President und CEO Gil Clausen. "Wie von uns prognostiziert, war das vierte Quartal unser stärkstes Produktionsquartal. Die Copper Mountain Mine arbeitet weiterhin zuverlässig und planmäßig.Herr Clausen fügte hinzu: "Wir erwarten, dass die Produktion 2019 etwas niedriger als 2018 ausfallen wird, aber wenn wir wie geplant vorankommen, erwarten wir, dass das Produktionsniveau deutlich steigen wird. Wir treiben derzeit auch unsere technischen Arbeiten voran, um die New Ingerbelle Mineralressourcen in die Mineralreserven zu bringen und diese Reserven in einen neuen technischen Bericht für die Kupferbergwerke zu integrieren. Wir sind bei dieser Arbeit weit fortgeschritten und auf dem besten Weg, die Ergebnisse im ersten Quartal 2019 zu liefern. Die integrierten Ergebnisse der Minenpläne sind in unserer aktuellen Dreijahresprognose nicht enthalten und haben das Potenzial, Copper Mountain einen signifikanten Produktionswert zu verleihen".Die Copper Mountain Mine produzierte 78,85 Millionen Pfund Kupfer für das Gesamtjahr 2018 und erreichte damit die Produktionsprognose von 76 bis 84 Millionen Pfund Kupfer. Die Kupferäquivalenzproduktion für 2018 betrug 92,4 Millionen Pfund, darunter 28.250 Unzen Gold und 273.910 Unzen Silber. Der Walzdurchsatz betrug im Jahresdurchschnitt ca. 40,000 Tonnen pro Tag mit einer Kupferrückgewinnung von 80% und einem durchschnittlichen Aufgabegrad von 0,31% Cu. Im Jahr 2018 betrug der Tagebau durchschnittlich 204,000 Tonnen pro Tag.Die Kupferproduktion im vierten Quartal 2018 war wie geplant das stärkste Quartal 2018. Die Produktion betrug 20,63 Millionen Pfund Kupfer, 8.125 Unzen Gold und 62.710 Unzen Silber für insgesamt 24,5 Millionen Pfund Kupferäquivalent. Der Walzdurchsatz betrug durchschnittlich über 42.097 Tonnen pro Tag, mit einer Kupferrückgewinnung von 81% und einer durchschnittlichen Einsatzmenge von 0,30% Kupfer. Der Tagebau lag im vierten Quartal 2018 bei durchschnittlich 214,000 Tonnen pro Tag.Die Produktion für die Mine Copper Mountain für die nächsten drei Jahre ist wie folgt geplant:* Das Kupferäquivalent wurde basierend auf einem Kupferpreis von 3,00 US$/lb, einem Goldpreis von 1.300 US$/oz und einem Silberpreis von 17,00 US$/oz berechnet.Das Unternehmen erwartet, dass die Produktion im Jahr 2019 zwischen 72 und 80 Millionen Pfund Kupfer liegen wird, wobei der Mittelwert aufgrund des leicht schlechteren Abbaus leicht unter dem von 2018 liegt. Die abgebauten Qualitäten erholen sich in den weiteren Jahren stark, wobei die Produktion voraussichtlich zwischen 86 und 95 Millionen Pfund im Jahr 2020 und 81 und 89 Millionen Pfund Kupfer im Jahr 2021 liegen wird. Die dreijährige Produktionsprognose beinhaltet keine Produktion aus der Grube New Ingerbelle. Das Unternehmen beabsichtigt, im ersten Quartal 2019 einen technischen Bericht für einen integrierten Copper Mountain Minenproduktionsplan, einschließlich der Grube New Ingerbelle, vorzulegen.Copper Mountain wird die finanziellen und operativen Ergebnisse des vierten Quartals 2018 vor der Markteröffnung am Freitag, den 15. Februar 2019, veröffentlichen. Das Unternehmen wird am Freitag, den 15. Februar 2019 um 7:30 Uhr (Pacific Standard Time) eine Telefonkonferenz für das Management abhalten, um die Finanz- und Betriebsergebnisse des vierten Quartals 2018 zu diskutieren.- Toronto und international: -1 (647) 427-7450- Nordamerika (gebührenfrei): -1 (888) 231-8191Um an der Webübertragung live per Computer teilzunehmen, gehen Sie zu: https://event.on24.com/wcc/r/1912233/DA8D8425873C22105A0E0F317371DD61- Toronto und international: -1 (416) 849-0833--Passcode: 5973748- Nordamerika (gebührenfrei): -1 (855) 859-2056--Passcode: 5973748Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist am 15. Februar 2019 von 12:30 Uhr (PST) bis 20:59 Uhr (PST) am 22. Februar 2019 verfügbar. Ein Archiv des Audio-Webcasts wird auch auf der Website des Unternehmens unter http://www.cumtn.com. verfügbar sein.Das Flaggschiff von Copper Mountain Mining Corp. ist die zu 75% im Besitz befindliche Mine Copper Mountain im Süden von British Columbia nahe der Stadt Princeton. Die Copper Mountain Mine produziert etwa 90 Millionen Pfund Kupferäquivalent pro Jahr mit einer großen Ressource, die seitlich und in der Tiefe offen bleibt. Copper Mountain verfügt auch über das genehmigte, entwicklungsstufige Eva Copper Project in Queensland, Australien, und ein umfangreiches, 4.000 km2 großes, sehr zukunftsträchtiges Landpaket im Gebiet des Mount Isa. Copper Mountain handelt an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "CMMC" und an der Australian Stock Exchange unter dem Symbol "C6C".Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Unternehmens unter www.CuMtn.com.Im Namen des Vorstands der Copper Mountain Corp."Gil Clausen"Gil Clausen, P.Eng., VorstandsvorsitzenderLetitia Wong, Vizepräsidentin Unternehmensentwicklung & Investor Relations604-682-2992E-Mail: letitia.wong@cumtn.comoder Dan Gibbons, Investor Relations604-682-2992 ext. 238E-Mail: Dan@CuMtn.comWebsite: www.CuMtn.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-cpaital.chHinweis: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen können wesentlich von den tatsächlichen zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen abweichen. Die Leser werden auf die Dokumente verwiesen, die vom Unternehmen auf SEDAR unter www.sedar.com eingereicht wurden, insbesondere auf die neuesten Berichte, die wichtige Risikofaktoren identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Schätzungen der Analysten zu überprüfen oder zu bestätigen oder Änderungen an zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekannt zu geben.