McGlone - Man sollte Silber nicht außer Acht lassen

Gold ist nicht das einzige Edelmetall, dass 2019 einen starken Start hinlegt, so berichtet Kitco News . Der Optimismus gegenüber dem Silberpreis nimmt zu, während der Preis langsam seinen höchsten Wert der letzten sechs Monate erreicht.Anhaltende Finanzmarktvolatilität und ein schwächerer US-Dollar sollten den Silberpreis weiter unterstützen, so Mike McGlone, Rohstoffstratege bei Bloomberg Intelligence. In einem Bericht beschrieb er die Schwäche des Silbers in der zweiten Jahreshälfte 2018 als ein "gescheitertes Bärenmarktmanöver."Doch die Widerstandsfähigkeit des Metalls angesichts extremer Schwäche könnte einen langfristigen Boden für das Edelmetall markieren, während das Kaufmomentum zunimmt. Der Wert, auf den Investoren ein Auge werfen sollten, sei 16,35 Dollar je Unze, der den langfristigen Widerstandswert repräsentieren würde."Im Jahr 2019 ist Silber dazu positioniert über seinen Widerstand zu steigen, der den Markt drei Jahre lang in Schach gehalten hat", so erklärte er, "Ein primärer Begleiter höherer Silberpreise - ein schwächerer Dollar - wird sich der Erholung von Gold- und Industriemetallpreisen anschließen."© Redaktion GoldSeiten.de