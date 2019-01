WGC: Goldprognose 2019

Vor kurzem veröffentlichte der World Gold Council (WGC) einen Bericht zur Goldprognose für das Jahr 2019. In diesem werden unter anderem drei Schlüsselfaktoren näher betrachtet, die den Goldpreis laut dem WGC beeinflussen werden. Das sind die Instabilität des Finanzmarktes, die Geldpolitik und der US-Dollar sowie strukturelle Wirtschaftsreformen.Für 2019 erwartet der WGC zunehmende Marktunsicherheit und eine Erweiterung der protektionistischen Wirtschaftspolitiken, die Gold als Absicherung immer attraktiver machen werden. Obgleich sich das gelbe Edelmetall Gegenwinden von höheren Zinsen und der Stärke des US-Dollar entgegenstellen muss, sollen deren Auswirkungen aufgrund der neutraleren Haltung der Fed beschränkt bleiben.Strukturelle Wirtschaftsreformen an wichtigen Märkten werden die Goldnachfrage in der Schmuck- und Technologiebranche sowie als Wertanlage weiter ankurbeln. Dabei würden vor allem China und Indien hervorstechen. Beispiel sei unter anderem die chinesische Initiative "Neue Seidenstraße".Den vollständigen Bericht finden Sie in englischer Sprache auf der Seite des World Gold Council.© Redaktion GoldSeiten.de