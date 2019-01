Beadell Resources Ltd.: Gute Updates

Beadell kam in den vergangenen Tagen mit interessanten Updates an den Markt.Gestern ein Produktionsupdate zum abgelaufenen Jahr ( Link ). Beadell Resources konnte im Gesamtjahr gut 123.000 Unzen Gold produzieren und hat somit das untere Ende der Prognose (125.000 Unzen) nur ganz leicht verfehlt. Interessant aus meiner Sicht die Entwicklung der Produktion in den vergangenen Monaten:Im abgeschlossenen Quartal konnten insgesamt 43.365 Unzen produziert werden, wobei der Dezember mit 15.848 Unzen, einem Gehalt von 1,88 g/t Gold und einer Ausbeute von 90% das beste Quartal des Jahres war.Würde man nun einfach die Dezember-Produktion für das neue Jahr hochrechnen, so würden wir bei 190.000 Unzen für 2019 herauslaufen, was deutlich über den aktuell in Aussicht gestellten Prognosen liegen würde.Bei Beadell, wie mehrfach erklärt, kommt es einzig und allein darauf an, dass das Team vor Ort die Produktion wieder in die Schienen bekommt. Die Mine selbst hat ausreichend Reserven und Ressourcen, doch die vorherigen Verzögerungen mit der neuen Anlage haben einfach Geld und Performance gekostet.Wenn man sich nun den Dezember ansieht, dann darf man mit einem gewissen Optimismus in das neue Jahr blicken.Dann gab Beadell heute bekannt, dass man von der brasilianischen Regierung eine Steuerrückerstattung von 10,3 Millionen USD erhalten hat ( Link ).Das ist eine Stange Geld für Beadell und laut der Pressemeldung stehen weitere 10,9 Millionen USD noch aus, für die aktuell die Anträge gestellt werden. Zusammen wären das mal eben über 21 Millionen USD (ca. 29 Millionen AUD), die das Unternehmen zurückerhält.Die Fusionsunterlagen wurden Ende des alten Jahres versendet und das entscheidende Aktionärstreffen findet am 12.02.2019 statt. Läuft alles nach Plan, wovon ich aktuell ausgehe, dann wird die Fusion mit Great Panther abgesegnet und es entsteht ein neuer Gold- und Silberproduzent mit einem starken Projektportfolio und einer deutlich stärkeren Bilanz.Die guten Produktionsdaten im abgelaufenen Quartal und die hohen Steuerrückerstattungen stimmen mich positiv für die weitere Entwicklung der Aktie und vor allem der neuen Firma.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.