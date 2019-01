INTL FCStone - Gold wird 1.300 Dollar je Unze letztlich überschreiten

Man solle erwarten, dass Gold letztlich auf 1.300 Dollar je Unze oder noch höher steigen wird, so erklärte Edward Meir, Rohstoffberater bei INTL FCStone. Im Lauf der bisherigen Woche ist das gelbe Edelmetall um insgesamt 0,1% gestiegen, 0,5% im bisherigen Januar, berichtet Scrap Register In der letzten Woche verzeichnete Gold ein Sechsmonatshoch mit einem Preis von 1.300,40 Dollar je Unze. Die Edelmetalle entwickeln sich weiterhin solide, doch das Aufwärtsmomentum scheint - zumindest wenn es um Gold geht - etwas an Fahrt verloren zu haben, meinte Meir."Im Falle von Gold bleiben die 1.300 Dollar das psychologische Widerstandsniveau, aber wir erwarten, dass dieses letztlich überschritten werden wird, wenn man den Hintergrund bedenkt, vor dem das Edelmetall agiert", fügte der Rohstoffberater hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de