Blackstone: Gold fällt 2019 auf 1.000 $

Eine der zehn großen Überraschungen, die 2019 auf Investoren zukommt, ist ein Rückgang des Goldpreises auf 1.000 US-Dollar je Unze, so Vize-Vorsitzender Byron Wien von Blackstone Private Wealth Solutions in seiner jährlichen Prognose.Laut Kitco News erwartet die Mehrheit der Analysten eine Fortsetzung der Goldrallye und einen Anstieg über das Widerstandsniveau von 1.300 $ je Unze hinaus. Wien sagt in seiner Prognose das genaue Gegenteil vorher."Das wird eine echte Überraschung", sagte er. "Der Goldpreis fällt auf 1.000 $. Meiner Ansicht nach befand sich der Goldpreis in einer vier Jahre langen Konsolidierungsphase. Jeder rechnet mit einem Ausbruch aus dieser Trading Range nach oben. Wir rechnen mit einem Abstieg."Von allen seinen Prognosen, sagte Wien, sei sein Goldausblick der Umstrittenste. "Viele Leute glauben nicht, dass der Goldpreis sich groß ändern wird, geschweige denn, dass er sinkt."Wiens pessimistischer Ausblick erklärt sich größtenteils durch einige seiner anderen "überraschenden" Prognosen, u. a. ein Aufstieg des S&P um 15% im Jahr 2019. "Wenn auf dem Markt alles gut läuft und die Zinssätze bei 3% liegen, kosten Goldanlagen gutes Geld. Es wirft nicht nur keine Rendite ab, man muss auch die Lagerung und Versicherung bezahlen. Investoren werden einsehen, dass Gold keinen attraktiven Vermögenswert darstellt und sein Preis wird fallen", sagte er.© Redaktion GoldSeiten.de