Stand der Gold- und Devisenreserven Russlands in der 52. Kalenderwoche 2018

Erst kürzlich gab die Zentralbank der russischen Föderation den aktuellen Stand der Gold- und Devisenreserven in US-Dollar per 28. Dezember 2018 bekannt. Den Zahlen zufolge wurde in der 52. Kalenderwoche eine geringe Steigerung verzeichnet.Per 28. Dezember beliefen sich die internationalen Währungsreserven auf insgesamt 466,9 Milliarden US-Dollar. Damit erhöhte man die Reserven von den 466 Milliarden US-Dollar in der vorherigen Woche um insgesamt 0,9 Milliarden US-Dollar.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de