Berkeley Energia Ltd.: Gerüchte treiben die Aktie nach oben!

Berkeley Energia zog gestern in Europa (Madrid, London, Frankfurt) massiv nach oben. In Madrid wurden fast 30 Millionen Aktien gehandelt und die Aufschläge waren bei bis zu 70%.Es gibt spanische Medien die berichten, dass Berkeley Energia nun doch die Genehmigung für das Projekt bekommen soll. Reuters hat dies gestern ebenfalls aufgegriffen: Link Genau wie Berkeley abgeschlachtet wurde, auf Grund von Gerüchten, so geht es nun wieder in die andere Richtung.Zudem ist der Verkaufsdruck von RCF weg und das Verhalten dieses Anlegers zeigt einmal schön, wie solche Firmen mit Kundengeldern umgehen. Verkauft hat RCF unter Cash zu absoluten Tiefstständen, die Aktie notiert aktuell massiv höher.Es ist schwer, hier einen guten Ratschlag zu erteilen.Gut war, sich nicht von RCF oder anderen Panikmachern zu den Tiefstkursen herausschütteln zu lassen.Die Aktie notiert aktuell, als die diese Zeilen schreibe, bei 0,26 Euro, was nicht mehr weit von unserem ursprünglichen Kaufniveau entfernt liegt.Ich habe auch gehört, dass die Genehmigung eventuell kommen soll, doch ich bin hier auch nur ein kleiner Investor mit diversen Kontakten.Sollte die Genehmigung kommen, dann würde das die Lage deutlich entspannen. Ob dies so ist, werden wir sehen. Berkeley hat sich heute nicht zu den Zeitungsberichten geäußert und will sich äußern, wenn die Genehmigung offiziell vorliegt.Die Aktie ist aktuell Spielball der Spekulanten und Spielball der Arbitrageure. Ich beobachte eng, behalte die Position zunächst weiter unverändert.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport