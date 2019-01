Tansanias Präsident fordert Goldkauf durch Zentralbank

Einem Artikel von BusinessDay zufolge, möchte Tansanias Präsident John Magufuli den Goldschmuggel unterbinden und die eigene Währung festigen, indem die Zentralbank inländisches Gold für ihre Reserven kauft."Die Bank of Tanzania sollte das Geld in Gold anlegen, anstatt nur Dollarreserven zu halten. Die Reserve sollte aus Dollar und Gold bestehen", so der Präsident bei der Vereidigung seines inzwischen dritten Bergbauministers.Es ist nicht ersichtlich, ob Magufuli beabsichtigt, die gesamte Goldproduktion des Landes zu kaufen und damit den Kleinbergbau unter staatliche Kontrolle zu bringen. Er erwartet von Bergbau- und Finanzministerium sowie der Zentralbank, dass sie einen Plan dafür entwickeln.Magufuli beauftragte den neuen Bergbauminister, Dotto Biteko, mit der Eröffnung von Zentren in allen Regionen, die reich an Mineralien sind, um den Kleinbergbau nach den Gesetzen von 2017 unter Kontrolle zu bringen. Diese Zentren sollen den Schmuggel unterbinden.Sollte Biteko seinen Aufgaben nicht nachkommen, würde der Präsident ihn entlassen: "Eines Tages werde ich mich vielleicht selbst zum Bergbauminister ernennen", fügte er hinzu und erntete Gelächter aus dem Publikum.© Redaktion GoldSeiten.de