Infla XS - gerade noch oder zu spät?

Na Gott sei Dank SPX 500:Unsere Aktiensubportfolios performen den SPX 500 zwar aus, aber Wunder können wir auch nicht und so rettet der steigende SPX 500 plus unser Outperformen desselben durch Sub-Portfolios zum Aktienportfolio (hier eines daraus)das Gesamt-Portfolioergebnis in der WocheDies deshalb, weil der USD fast die ganze Woche fiel; hier gegen den EURhier und wichtiger gegen den YUANund zwar stärker gegen den YUAN als gegen den EURwodurch hübsche Wohlfühleffekt-Charts gegen den USD entstanden, so bei Gold, das aber in EUR sankbei Palladium, das neue Spitzen in USD erreichte, aber gegen den EUR nur minimal stieg