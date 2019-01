Marktexperten und Kleinanleger weiterhin positiv gegenüber Gold

Aus der wöchentlichen Umfrage von Kitco News geht hervor, dass auch diese Woche wieder sowohl Kleinanleger als auch Marktexperten steigende Goldpreise erwarten.Einen als ruhig aufgefassten Kurs der Federal Reserve als auch politische Bedenken wie der teilweise US-Haushaltsstillstand nennen Analysten als Gründe für die positive Einstellung gegenüber Gold.Es haben 15 Marktexperten an der Umfrage teilgenommen. Davon haben elf (73%) für einen steigenden Goldpreis gestimmt und jeweils zwei (13%) erwarten niedrigere bzw. gleichbleibende Preise.Unterdessen haben 404 Kleinanleger an der Onlineumfrage teilgenommen. Davon haben 230 Teilnehmer (57%) für steigende Goldpreise in dieser Woche gestimmt. Weitere 99 Teilnehmer (25%) erwarten sinkende Preise und die restlichen 75 (19%) prognostizieren einen Seitwärtsmarkt.© Redaktion GoldSeiten.de